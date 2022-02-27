Не дамо його засудити: назвали ім'я та показали фото українця, який в Іспанії потопив яхту російського олігарха

Не дамо його засудити: назвали ім'я та показали фото українця, який в Іспанії потопив яхту російського олігарха

Олігарх причетний до виготовлення ракети, якою Росія обстріляла будинок в Києві.

Українця, який в Іспанії потопив яхту російського олігарха Олександра Міхеєва, звати Тарас Остапчук.

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Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

"Українець Остапчук Тарас Володимирович. Завдав сьогодні ворогові збитків на 7 мільйонів євро. Вчора він потопив яхту віце-президента російсько-фашистського концерну з виробництва зброї – "Ростех", що стоїть у порту Майорки. Називалася ця Яхта – Lady Andalusia. Тепер вона лежить на дні. Поліція його спочатку затримала, а суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві - відпустив його з-під варти. І засудити ми його не дамо! Він теж герой!", - наголосив Геращенко.

Нагадаємо, наш співвітчизник каже, що відчув обов’язок затопити яхту, бо зброю цієї корпорації використовують для нападу на українську державу і наш народ.