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Не дамо його засудити: назвали ім'я та показали фото українця, який в Іспанії потопив яхту російського олігарха

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Не дамо його засудити: назвали ім'я та показали фото українця, який в Іспанії потопив яхту російського олігарха

Олігарх причетний до виготовлення ракети, якою Росія обстріляла будинок в Києві.

Українця, який в Іспанії потопив яхту російського олігарха Олександра Міхеєва, звати Тарас Остапчук. 

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

"Українець Остапчук Тарас Володимирович. Завдав сьогодні ворогові збитків на 7 мільйонів євро. Вчора він потопив яхту віце-президента російсько-фашистського концерну з виробництва зброї – "Ростех", що стоїть у порту Майорки. Називалася ця Яхта – Lady Andalusia. Тепер вона лежить на дні. Поліція його спочатку затримала, а суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві - відпустив його з-під варти. І засудити ми його не дамо! Він теж герой!", - наголосив Геращенко. 

Нагадаємо, наш співвітчизник каже, що відчув обов’язок затопити яхту, бо зброю цієї корпорації використовують для нападу на українську державу і наш народ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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