Не дамо себе залякати погрозами: в ЄС відповіли на заяву Лукашенка щодо перекриття газу Європі

Лукашенко погрожує Європі перекрити газопровід у відповідь на закриття кордону.
Європейський союз відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Білорусь перекриє газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон. В ЄС відповіли, що не дозволять Лукашенку залякати їх погрозами щодо перекрити постачання російського газу до Європи.
Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.
"Щодо газу, це буде новий інструмент гібридних атак, який додається до чинної ситуації з мігрантами. Ми бачимо погрози, але ми чітко заявили, що не дамо себе залякати. І ми запрошуємо його (Путіна - ред.) спробувати вмовити білоруську владу припинити ці гібридні атаки, які не йдуть ні кому на користь", - сказала речниця.
Також в ЄС нагадали, що Європейський Союз вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка. Наразі йдеться мова про введення нових санкцій, але ще на рівні дискусій.
"Газ – важливий ресурс і він не повинен використовуватися у геополітичних суперечках. Так само і люди не мають використовуватися", - зазначили в Брюсселі.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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