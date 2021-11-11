Не дамо себе залякати погрозами: в ЄС відповіли на заяву Лукашенка щодо перекриття газу Європі

Не дамо себе залякати погрозами: в ЄС відповіли на заяву Лукашенка щодо перекриття газу Європі

Лукашенко погрожує Європі перекрити газопровід у відповідь на закриття кордону.

Європейський союз відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Білорусь перекриє газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон. В ЄС відповіли, що не дозволять Лукашенку залякати їх погрозами щодо перекрити постачання російського газу до Європи.

Про це заявила речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.

Також читайте Путін та Лукашенко затвердять нову військову доктрину

"Щодо газу, це буде новий інструмент гібридних атак, який додається до чинної ситуації з мігрантами. Ми бачимо погрози, але ми чітко заявили, що не дамо себе залякати. І ми запрошуємо його (Путіна - ред.) спробувати вмовити білоруську владу припинити ці гібридні атаки, які не йдуть ні кому на користь", - сказала речниця.

Також в ЄС нагадали, що Європейський Союз вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка. Наразі йдеться мова про введення нових санкцій, але ще на рівні дискусій.

"Газ – важливий ресурс і він не повинен використовуватися у геополітичних суперечках. Так само і люди не мають використовуватися", - зазначили в Брюсселі.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання