Молдова може стати наступною жертвою російської агресії після України.

Таких висновків дійшли американські аналітики із Інституту вивчення війни (ISW), йдеться у звіті.

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Вони зазначають, що Росія продовжує інформаційно дестабілізувати ситуацію в Молдови, виставляючи РФ захисницею російськомовних, які нібито перебувають під загрозою.

"27 грудня російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що 19,1% школярів у Молдові обирають навчання російською мовою. ТАСС стверджував, що відмова уряду Молдови визнати російську мову державною в 1989 році призвела до війни в Придністров’ї та конфлікту з Гагаузією. Далі видання запевнило, що керівна проєвропейська молдовська "Партія Дії та Солідарності" посилює ці ймовірні давні мовні розбіжності, не надавши російській мові статусу "мови міжнаціонального спілкування", - цитує ISW пропагандистське ЗМІ.

Американські аналітики пояснили, що твердження про те, що "Партія Дії та Солідарності" загрожує російськомовним у Молдові, дозволяють Кремлю "обґрунтувати будь-яку потенційну підтримку Росією прокремлівських акторів як гуманітарну спробу захистити російськомовних, а не спробу політичної дестабілізації самої Молдови".

"Кремль використав саме цю лінію аргументів як одну з підстав для свого повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Росія, ймовірно, намагаєтьсявиправдати будь-які майбутні дії в Молдові як спробу захистити своїх "співвітчизників за кордоном", термін, який Росія широко визначила як етнічних росіян і російськомовних осіб за межами Росії, незалежно від їхнього громадянства", - підкреслили в ISW.

Нагадаємо, раніше Мая Санду попередила, що Путін хоче використати молдован для війни в Україні.

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