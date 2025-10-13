Не для всіх: українка назвала головні мінуси життя та ціни на квартири у славетній країні світу

Канада не для всіх

Емігрантка з України розкрила неочікувані плюси і жорсткі мінуси життя в Канаді.

Про це українська блогерка anetta_tryndyak розповіла у TikTok.

Канада традиційно вважається однією з найбільш привабливих країн для еміграції: безпечна, розвинена, з високими соціальними стандартами. Однак, як показує досвід українських біженців, реальність канадського життя не завжди відповідає ідеалізованим очікуванням.

Українська блогерка поділилася своїм відвертим досвідом, пояснивши, чому життя в Канаді підходить далеко не кожному, хто мріє про зміни.

Чому Канада може розчарувати: 4 приводи

Емігрантка виділила кілька ключових аспектів, які можуть стати неприємним сюрпризом для тих, хто звик до європейського або українського ритму життя:

Повільний ритм і брак «нічного життя». За словами блогерки, Канада ідеальна для тих, хто цінує спокій, тишу та близькість до природи. Але тим, хто звик до активного соціального та нічного життя великих європейських міст, може бути нудно. Посередній сервіс і кухня. Хоча в країні є хороші (і дуже дорогі) ресторани, загальний рівень кухні та обслуговування в багатьох закладах залишає бажати кращого і значно поступається європейським стандартам. Висока вартість життя та необхідність багато працювати. Українка визнала, що для підтримки звичного рівня життя необхідно працювати більше. Це пов’язано з високими цінами загалом. Космічні ціни на житло. Вартість нерухомості залишається однією з найбільших проблем. Середня ціна купівлі житла станом на серпень 2025 року сягала 687 300 канадських доларів (понад 20 млн грн), а місячна оренда легко перевищує 2000 канадських доларів (понад 59 тис. грн).

Головні переваги життя в Канаді

Попри фінансові та побутові труднощі, емігрантка підкреслила і безумовні плюси, які роблять Канаду комфортною для життя:

Безпека та чистота: Високий рівень громадської безпеки та чистота міст. Люди та природа: Надзвичайно доброзичливе населення та неймовірна, унікальна природа. Фінансова стійкість: Інша українка, яка поділилася досвідом, додала, що навіть на мінімальну зарплату в Канаді можна добре жити, а знання англійської значно полегшує адаптацію та працевлаштування.

Тож, українка вважає, що життя в Канаді — це компроміс. Воно вимагає готовності до високих витрат і спокійного, розміреного темпу, але пропонує натомість безпеку, природну красу та широкі можливості для тих, хто не боїться багато працювати.

