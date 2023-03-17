Не дочекалась: у Росії дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів та знайшла собі нового хлопця

Окупант поскаржився на свою дівчину до поліції.
У Росії 19-річна дівчина вкрала у 23-річного окупанта мільйони рублів, які той отримував за вбивства українців. Також вона вирішила кинути загарбника та знайшла собі нового хлопця.
Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".
Інцидент трапився в одному із населених пунктів біля Москви. Там 23-річного Максима мобілізували до окупаційної армії, на що він радо погодився, щоб отримувати гроші за вбивства українців. Він оформив у банку окрему карточку та віддав її своїй 19-річній дівчині Тані.
У березні окупант дізнався, що дівчина не дочекалась його та знайшла собі нового хлопця, прихопивши з собою гроші загарбника. Російські пропагандисти стверджують, що вбивці держава-агресорка щомісяця платила 1,1 млн рублів.
Тепер загарбник звернувся до поліції.
Нагадаємо, жителька Москви написала донос на 8-річну однокласницю своєї дочки, звинувативши її у русофобії.
Читайте також:
- За підпалений військкомат під Москвою росіянина засудили до 13 років ув’язнення
- У Москві над одним із аеропортів помітили невідомий безпілотник
- Через встановлення ППО Москва позбавляється заповідних парків та лісів - розслідування (відео)