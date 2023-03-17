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Не дочекалась: у Росії дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів та знайшла собі нового хлопця

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1153
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Не дочекалась: у Росії дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів та знайшла собі нового хлопця

Фото: російська пропаганда

Окупант поскаржився на свою дівчину до поліції.

У Росії 19-річна дівчина вкрала у 23-річного окупанта мільйони рублів, які той отримував за вбивства українців. Також вона вирішила кинути загарбника та знайшла собі нового хлопця. 

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Інцидент трапився в одному із населених пунктів біля Москви. Там 23-річного Максима мобілізували до окупаційної армії, на що він радо погодився, щоб отримувати гроші за вбивства українців. Він оформив у банку окрему карточку та віддав її своїй 19-річній дівчині Тані. 

У березні окупант дізнався, що дівчина не дочекалась його та знайшла собі нового хлопця, прихопивши з собою гроші загарбника. Російські пропагандисти стверджують, що вбивці держава-агресорка щомісяця платила 1,1 млн рублів. 

Тепер загарбник звернувся до поліції. 

Нагадаємо, жителька Москви написала донос на 8-річну однокласницю своєї дочки, звинувативши її у русофобії.

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Дата публікації
Перегляди
1153
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