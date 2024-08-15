Не долетіли до України: у Мережі показали яскраві кадри детонації ракет внаслідок падіння Ту-22М3

Ще один ворожий бомбардувальник більше не зможе обстріляти територію України.

У Мережі показали кадри падіння Ту-22М3 армії РФ. Більше схоже на декорації під час зйомок фільму "Останній політ".

Про це пише військовий Анатолій Штефан "Штірліц".

У Мережі показали яскраві кадри падіння російського Ту-22М3

Як наголосив військовий Олександр Карпюк (Серж Марко), у росіян авіація працює постійно, літаки старі, а ТУ-22 – один з дуже аварійних. З урахуванням цих факторів новини про "тушкопад", вочевидь, ми побачимо ще не раз.

Свідки інциденту пишуть про те, що після падіння літака була тривала детонація. Як додає військовий, вочевидь, цей літак вирішив розбитися з ракетами на борту. І, можливо, на них були написи "За Курск".

"Пʼять ракет сьогодні не долетіли до України", – підсумував війсковослужбовець.

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, в Черемхівському районі Іркутської області Росії сталася авіакатастрофа за участю стратегічного бомбардувальника Ту-22М.

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