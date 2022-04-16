Не допоможуть навіть змінені прапори: Італія закриває порти для російських кораблів

Не допоможуть навіть змінені прапори: Італія закриває порти для російських кораблів

Проте заборона не поширюється на судна, які потребують допомоги або притулку.

В межах санкцій Євросоюзу проти Росії Італія від 17 квітня закриває порти для російських кораблів. Заборона поширюється і на кораблі, які змінили прапори після 24 лютого.

Про це пише repubblica.it.

Зазначається, що російські судна, які зараз перебувають в італійських портах, повинні будуть залишити їх одразу після завершення комерційної діяльності.

Також читайте Через втрату двох суден Росія перегляне свою позицію в Чорному морі — розвідка Британії

Нагадаємо, що згідно з європейськими санкціями, у портах країн-членів ЄС заборонено приймати російські судна.

"Цей захід поширюється також на судна, які змінили свій прапор з російського на будь-який інший після 24 лютого 2022 року", – йдеться в циркулярі.

Проте заборона не поширюється на судна, які потребують допомоги або притулку, яким потрібен доступ до портівз міркувань безпеки або які врятували людей у морі.

Нагадаємо, від 17 квітня кораблям під російським прапором також заборонено заходити до портів Румунії.

Читайте також: