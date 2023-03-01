"Не допустити глобальне протистояння": у Китаї Лукашенко оголосив "своє завдання"

Ключовий союзник Росії білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко подякував Китаю "за підтримку" під час державного візиту до Пекіна на тлі попереджень США про те, що Китай не повинен втручатися у війну в Україні. Також Лукашенко заявив, що підтримує "мирний план" голови КНР Сі Цзіньпіна.

Про це пише CNN.

"Сьогоднішня зустріч відбувається у дуже складний час, який вимагає нових нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень", — сказав Лукашенко.

Очільник РБ також бачить своїм завданням "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців", про що і оголосив у КНР.

"Білорусь активно пропонує мир і повністю підтримує вашу ініціативу щодо міжнародної безпеки", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні президент РБ Лукашенко прилетів до Пекіна на тлі того, що США викрили Китай у допомозі РФ у війні. Самопроголошений президент Білорусі вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше експерти стверджували, що Лукашенко, ймовірно, поступиться елементами оборонно-промислової бази Білорусі, щоб підтримати ухилення від санкцій російської оборонної промисловості, як поступку в обмін на те, щоб білоруські військові не приєднувалися до війни РФ в Україні.

Сам Лукашенко стверджував, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю завдяки доступу до закордрнних інновацій.

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