"Не допустив жодної війни": Орбан компліментарно висловився на адресу Дональда Трампа

Орбан вважає, що якби у лютому 2022 року президентом США був Дональд Трамп, "війни в Європі більше не було б".

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан зробив декілька компліментарних заяв щодо експрезидента США Дональда Трампа. Він звернув увагу на його “миротворчі” якості.

Про це Орбан розповів в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Як зазначається, прем’єр Угорщини назвав Трампа "найуспішнішим на міжнародній арені президентом США".

"Трамп не розпочав жодної війни. Угоди Авраама (про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами, – ред.) були єдиним серйозним шансом принести мир, баланс і прийнятний спосіб життя в дуже складний близькосхідний регіон", – сказав Орбан.

Крім того, він додав, що якби у лютому 2022 року президентом США був Дональд Трамп, "війни в Європі більше не було б".

"Сьогодні я не бачу іншого лідера в Європі чи Америці, який був би достатньо сильним, щоб зупинити війну. У миру є ім'я – Дональд Трамп", – сказав Орбан.

Нагадаємо, що в Угорщині різко змінили позицію щодо допомоги Україні.

Читайте також: