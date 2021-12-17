Не достатньо засмучених "відловлюють" поліцейські: у Північній Кореї заборонили сміятися і гучно плакати

Не достатньо засмучених "відловлюють" поліцейські: у Північній Кореї заборонили сміятися і гучно плакати

Місцеві жителі кажуть, що останніми роками під час жалоби у Північній Кореї п'яних людей ловили та затримували.

Північна Корея від 17 грудня заборонила сміятися і гучно плакати протягом 11 днів, щоб відзначити 10 років правління Кім Чен Ина та відзначити річницю смерті його батька.

Про це повідомляє The Mirror.

Як уточнюється, будь-які ознаки щастя, алкоголю, святкування днів народження були заборонені владою у зв'язку з 11-денним жалобою з нагоди десятої річниці смерті колишнього лідера КНДР Кім Чен Іра. Крім того, у день смерті лідера 17 грудня північнокорейцям заборонили купувати продукти.

За інформацією видання, у дні минулорічних жалоб громадян у стані сп'яніння заарештовували. За словами місцевих жителів, такі люди вважалися ідеологічними злочинцями.

"Навіть, якщо член вашої сім'ї помирає під час жалоби, вам не дозволяється голосно плакати, а тіло необхідно винести після того, як він закінчиться. Люди не можуть навіть святкувати власні дні народження, якщо вони потрапляють у жалобу", - поділилися місцеві жителі.

Інше джерело з південно-західної провінції Південний Хванхе повідомило їм, що поліція була проінструктована, щоб шукати людей, які мають вигляд не достатньо засмучених.

Траур за Кім Чен Іром відбувається щорічно і зазвичай триває 10 днів, але його було подовжено до 11, щоб відзначити 10 років правління Кім Чен Ина.

До слова, Кім Чен Ір став керівником Північної Кореї після смерті свого батька Кім Ір Сена у 1994 році і очолював країну до 2011 року, доки не помер від серцевого нападу.

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