"Не дозволимо себе шантажувати": Німеччина не збирається сплачувати Росії за газ у рублях

"Не дозволимо себе шантажувати": Німеччина не збирається сплачувати Росії за газ у рублях

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виключив оплату російського газу в рублях.

За його словами, Німеччина не буде платити за поставки газу з країни-агресорки в російській валюті.

Про це Лінднер написав на своїй сторінці в Twitter.

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дозволимо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Ясно одне: ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - написав Лінднер у соцмережі.

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo — Christian Lindner (@c_lindner) April 30, 2022

Раніше повідомлялося, що найбільші енергетичні компанії Європи готуються сплачувати за газ у рублях. Також стало відомо, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у “Газпромбанку”.

Натомість нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому" повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

Слід зазначити, що наразі Росія постачає газ по трубопроводах до 23 країн Європи.

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