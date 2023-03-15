"Не др*чи, а йди на роботу": на Pornhub почали рекламувати ПВК "Вагнер" (фото)

Ролик можна побачити, якщо зайти на Pornhub із Росії без блокувальника реклами і VPN.

На популярному порносайті Pornhub з’явилася реклама ПВК "Вагнер", однак вона доступна наразі не в усіх регіонах Росії.

Про це повідомила низка російських пабліків.

Рекламу показують як прерол перед роликами, якщо заходити на Pornhub із території Росії, однак не у всіх регіонах. Так, реклама недоступна в Москві. При цьому побачити її можуть користувачі з Кемеровської та Волгоградської областей.

"Ми найох*єнніша приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в "ПВК Вагнера", – звучить на рекламному ролику жіночий голос на тлі зображення дівчини з льодяником у роті.

Після цього на відео з’являється номер телефону, який справді належить вербувальникам до військової компанії.

Скриншот з відео

Нагадаємо, на початку березня в Мережі з’явилося відео, як найманці ПВК "Вагнер" ходять російськими школами, читають лекції про цю структуру та рекламують "службу за контрактом".

А в Санкт-Петербурзі на початку цього року на базі "ПВК Вагнер Центру" запрацював молодіжний клуб "Вагнерьонок". В організації кажуть, що мета – прищепити школярам та студентам "любов до вітчизни".

Зауважимо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин організував нові пункти вербування: спортивні клуби та психо-неврологічні диспансери.

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