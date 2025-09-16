Не дрон: що насправді влучило в будинок під час атаки на Польщу

Атакований будинок у Польщі

У будинок у Вириках Люблінського воєводства, який постраждав під час атаки російських БпЛА, влучила польська ракета. Вона була випущена з винищувача F-16, який намагався збити дрон.

Про це пише Rzeczpospolita.

За даними ключових державних служб безпеки, ракета з польського F-16, який використовувався для збиття безпілотника, впала на будинок. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик минулого тижня визнав, що підтверджено збиття трьох безпілотників. Але він не вказав місцеперебування.

«Це була ракета класу „повітря–повітря“ AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виник збій системи наведення, і вона не здійснила стрілянину. На щастя, ракета не вибухнула, бо спрацювали запобіжники детонатора. Був російський авіаудар, і польська сторона захищалася», — додав він.

На будинок упала ракета завдовжки близько трьох метрів. Вона важила понад 150 кг.

Підполковник Мацей Коровай, колишній офіцер Служби військової розвідки та аналітик, який спеціалізується на безпеці та військовій стратегії в Білорусі, Росії та Україні, наголошує, що це був кінетичний удар.

«Не було ні вибуху, ні детонації, як видно на фотографіях зруйнованого будинку», — зазначає він.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив цинічну заяву про російські БпЛА, які атакували Польщу. Він запевняє, що його держава «не має жодного стосунку до безпілотників, які залітають до Польщі чи Литви». Також він дорікнув європейцям, буцімто вони надто гучно «виють».

«Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви — ми не маємо до цього жодного стосунку. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву… Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо по відповідних лініях», — висловився він.

За його словами, білоруські військові збили майже всі БпЛА, за винятком декількох. Він стверджує, що Білорусь витратила величезні кошти, щоб знищити безпілотники, які летіли до Польщі.