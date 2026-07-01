Коханка Єрмолаєва Анна Насобіна

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Під час замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у момент вибуху із ним була не його дружина Анна, а інша жінка. За даними іноземних ЗМІ, це була коханка мільярдера — 46-річна Анна Насобіна.

Суспільне із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що офіційна дружина бізнесмена — у безпеці і не дістала поранень. У момент замаху вона фізично перебувала в іншому місці.

Анна Єрмолаєва на запитання журналістів про замах на її чоловіка відмовилася розповідати подробиці інциденту.

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«Зараз ми перебуваємо в стані сильного стресу та активно співпрацюємо зі слідством та правоохоронними органами», — сказала вона.

The Sun пише, що із українським олігархом у той вечір була його коханка. 46-річна Анна Насобіна є юристкою, проживає у Британії. Її ампутували обидві ноги після вибуху бомби. Жінку терміново доставили до лікарні в Ніцці у важкому стані. Вона бореться за життя.

Син Анни та Єрмолаєва отримав поранення внаслідок нападу, але, як повідомляється, перебуває у «стабільному стані». Журналісти видання зазначають, що родина отримує цілодобову охорону від французького спецназу.

Правоохоронці Монако підозрюють, що напад міг бути скоєний бандою через несплачені борги, пов’язані з шахрайськими кол-центрами його старшого сина Артура. Минулого року його заарештували на Кіпрі, а тоді екстрадували до Естонії.

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Що відомо про коханку Єрмолаєва

За інформацією The Sun, Анну Насобіну називають цивільною дружиною Єрмолаєва. У них є спільний 13-річний син. Вона — дочка колишнього першого заступника державного прокурора Дніпропетровської області, яка пішла слідом за батьком у юридичну сферу, вивчаючи право в головному університеті міста.

Пізніше Анна переїхала до Лондона і з 2023 року стала директором британської компанії Wycombe Square Investments LLP. Окрім того, вона є співзасновницею «Club Éclectique» — приватного клубу у столиці, який також приймає прокремлівських членів російської діаспори.

Замах на українського олігарха Єрмолаєва — що відомо

Нагадаємо, у Монако ввечері 29 червня біля одного з житлових будинків стався замах на українського олігарха із Дніпра Вадима Єрмолаєва. Поранення дістали він, жінка віком від 50 до 60 років та 13-річний підліток. Одразу ЗМІ повідомляли, що це були його дружина та їхній син.

Окрім родини бізнесмена, внаслідок вибуху постраждали ще чотири людини — у деяких був шоковий стан та порізи від вікон. Прокуратура Ніцци розпочала розслідування за фактами щодо злочинного угруповання, зберігання та використання вибухових речовин. Чоловік, який приніс сумку із вибухівкою, досі перебуває на волі. Його активно розшукують правоохоронні органи.

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