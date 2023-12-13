"Не думаю, що ми маємо альтернативу": Нетаньягу заявив, що доведеться мати справу з Іраном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що під час боїв у Секторі Гази доведеться мати справу з Іраном.

Про це йшлося під час зустрічі Нетаньягу із керівником агентства безпеки Shin Bet (система спецслужб Ізраїлю, що займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки – ред.) Ронером Баром, повідомляє Al Jazeera.

"Я не думаю, що ми маємо альтернативу… Війна буде важкою. Ми повинні наполягати на цьому (на проводженні війни з ХАМАСом – ред.) до кінця", – сказав Нетаньягу.

Ба більше під час бойових дій проти терористів у Секторі Гази, за його словами, не лише доведеться мати справу з Іраном а й, найголовніше, не допустити його ядерного озброєння.

За словами Нетаньягу, від початку війни на Близькому Сході в Ізраїлю було три цілі: знищення ХАМАСу, повернення усіх заручників та забезпечення того, що Газа більше ніколи не була загрозою для Ізраїлю. Ці три цілі залишаються чинними, запевнив політик.

Тим часом Іран назвав Україну "чорним ринком" зброї для бойовиків ХАМАСу. Українське МЗС назвало таку заяву "лицемірною".

Представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі раніше заявляв, що Росія та Іран посилюють співпрацю у військовій сфері. Зокрема, Тегеран зацікавлений у російських гелікоптерах, літаках та різних типах ракет.

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