Не економіка і не втрати: Александр Стубб пояснив, що насправді змусить РФ зупинити війну

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Associated Press

Реклама

Для успішного запуску мирного процесу в Україні необхідно досягти безумовного та всеохопного припинення вогню на 60 днів за американською формулою. При цьому остаточно змусити Росію завершити війну зможуть не економічні труднощі чи катастрофічні втрати армії, а винятково масштабний бунт власного населення.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю Politico.

Американська формула миру

Президент Фінляндії вважає, що для відновлення мирного процесу необхідно використати так звану американську формулу, яка вже застосовувалася для врегулювання конфліктів у Газі та Ірані. Головним кроком цієї ініціативи має стати двомісячна пауза на фронті. Цей процес повинен мати абсолютно безумовний та всеохопний характер з обох сторін.

Реклама

«Нам потрібне шістдесятиденне припинення вогню», — пояснив політик головну вимогу для початку діалогу.

Відповідаючи на запитання щодо можливості реалізації такого сценарію, політик зазначив, що Дональд Трамп є дуже хорошим переговірником. Тому саме він потенційно здатний забезпечити виконання цих складних домовленостей.

Перевага України та вразливість Росії

Оцінюючи поточну ситуацію на полі бою, Александр Стубб підкреслив, що сьогодні Україна має значно більше важелів для переговорів, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення. Ще одним позитивним сигналом є зміна суспільних настроїв усередині країни-агресорки. За словами президента, більшість російського населення вже зараз хоче остаточного закінчення цієї війни.

Водночас очільник Фінляндії застеріг від марних ілюзій щодо причин потенційного падіння російського режиму. Він переконаний, що Росія ніколи не зупинить агресію через масштабні економічні складнощі чи колосальну загибель власних солдатів. Єдиним реальним фактором, який змусить Кремль відступити, є внутрішній суспільний бунт.

Реклама

«Війна закінчиться, якщо населення обернеться проти неї», — різко резюмував Александр Стубб.

Нагадаємо, Фінляндія остаточно скасувала заборону на імпорт, виробництво, зберігання та використання ядерних вибухових речовин на території країни. Тож ядерна зброя незабаром може з’явитися біля кордонів Росії.

Новини партнерів