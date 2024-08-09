"Не ескалація": у Пентагоні прокоментували операцію ЗСУ у Курській області

Сполучені Штати будуть й надалі надавати Україні всю необхідну допомогу для захисту від агресії РФ.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що не вважають операцію Збройних сил України у Курській області такою, яка може викликати ескалацію російської агресії.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, інформує кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", - сказала Сінгх.

Крім того, вона заявила, що Сполучені Штати будуть й надалі надавати Україні всю необхідну допомогу для захисту від російських агресорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Суджанського району звернулися до Путіна.

Крім того, ми також інформували, що експерт заінтригував заявою про "прорив" у Курській області.

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