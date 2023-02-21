Не фотошоп: навколо антарктичної станції "Академік Вернадський" сніг став рожевим – фото

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" почав квітнути сніг – він став рожевим.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

"Це не фотошоп, а кольори Антарктиди. Рожеві візерунки на білому покриві – так квітне сніг наприкінці антарктичного літа в районі нашої станції "Академік Вернадський", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили полярники, таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.

"Цікаво, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні і червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання", - розповіли науковці.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Наразі вчені відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб вже на "великій землі" їх проаналізувати і краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості.

Також зазначається, що "цвітіння снігу" сприяє зміні клімату: через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується. Тому важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу" на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату.

Нагадаємо, академіки пояснили, чому на станції "Академік Вернадський" збільшилась популяція пінгвінів.

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