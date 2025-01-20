"Не Гаррі Поттер, в нього немає магічної палички": реакція українців на інавгурацію Дональда Трампа

Дональд Трамп 20 січня 2025 року офіційно став президентом Сполучених Штатів Америки.

Як відреагували на це українці в соцмережах – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі зазначив, що ніяких очікувань щодо швидкого завершення війни після сьогоднішньої інавгурації Трампа немає, зокрема, наразі жодних передумов того, що окупанти збираються зупинятися – немає.

"Особисто я жодних очікувань щодо швидкого завершення війни після сьогоднішньої інавгурації Трампа не маю. Навпаки, мене лякає те, що всі вже повірили в перемирʼя у 2025 році. Дуже багато факторів впливають на події. Фактор найперший: відсутність у рф бажання закінчувати війну. На даний момент не бачу жодних передумов, щоб росіяни зупинились", – написав Жорін.

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Також військових розповів, про свої очікування він президенства Трампа:

"А от чого очікую - то це завершення тенденції толерувати все на світі. Сподіваюсь, мода на особливі умови для представників ЛГБТ нарешті відійде у минуле, і грошей на такі "грантові проєкти" ніхто більше не буде давати", – додав Жорін.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважив, що не варто очікувати на інавгурації Трампа "проривних рішень по Україні".

"Я не думаю, що сьогодні треба очікувати проривних рішень по Україні, це довга історія", – зазначив він.

Ярослав Юрчишин, громадський діяч та нардеп, зауважив, що питання щодо України перед Трампом може "постати ребром". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як вважає Юрчишин, Трамп у питанні щодо завершення війни в Україні може обрати шлях свого попередника Барака Обами, а саме "втративши контроль над ситуацією", або ж може стати особливим президентом для всього демократичного світу, якщо допоможе нам дати відсіч агресору".

"Зі свого боку ми точно довели, що можемо бути сильним та надійним партнером.Тож, слово за вами, пане Президенте", – написав Юрчишин.

Користувач соцмережі Facebook Сергій Марченко різко висловився про інавгурацію Трампа, та зауважив, що "світ стане таким, яким не був ще ніколи. І в цих змінах є своя, досить очевидна, логіка".

"Якщо світ перетворився на паноптикум егоїстичних нарцисичних посередньостей, для яких найбільші світові проблеми (такі як війни і загибелі мільйонів людей) важать менше, ніж найменші їхні побутові проблеми на кшалт палива на 5 центів дорожче, то чому цим світом … має керувати сучасний Черчіль, прости господи??", – написав Сергій.

У своєму дописі Марченко також додав, що нині до влади приходять політики, яких турбують лише власні цілі, а не розвиток своєї країни.

"В дитинстві я дуже любив фантастику. Можливо, тому, що у фантастичних романах людство було розумнішим, етичнішим, кращим варіантом себе сучасного. Але зараз маємо зовсім інший тренд і це те, до чого нам доведеться підлаштовуватися, щоб вижити.. Пристібаємо пасочки і молимося, щоб *..би в голові Дональда Фредовича були хороші для України. Завтра все почнеться", – додав Марченко

Громадський діяч Михайло Вовчик зауважив, що рішення нової адміністрації впливатимуть і на життя українців. Також на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів про своє ставлення до президенства Трампа.

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"Як я ставлюся до того, що він став президентом? Це не так важливо. Це вибір громадян США, і його потрібно поважати. Але немає сумнівів, що рішення нової адміністрації впливатимуть і на наше життя. Тож залишається привітати Дональда Трампа та його команду з початком нової сторінки в історії США. Сподіваюся, що він прийматиме "правильні" для нас рішення, допоможе здобути перемогу над державою-агресором і не допустить розвитку Третьої світової війни, яка, за словами Залужного, вже розпочалася у 2024 році", – написав Вовчик.

Користувач Facebook Дмитро Шевченко сподівається, що нова адміністрація США сприятиме встановленню справедливого та тривалого миру в Україні.

"Ми сподіваємося, що нова адміністрація США сприятиме встановленню справедливого та тривалого миру в нашій країні, який забезпечить повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Віримо, що спільними зусиллями міжнародної спільноти ми досягнемо бажаного миру та процвітання", - написав Дмитро.

Політична діячка та нардепка Юлія Клименко у своєму дописі навела три ймовірні варіанти можливих подій, які відбудуться після інавгурації Трампа.

Це:

Внутрішня політика США буде пріоритетом №1.

Ціни на нафту знижуватимуться, але не швидко.

Основною стратегічною загрозою для США буде Китай і його близькі друзі: росія, Іран та Північна Корея.

"Це все вимагає часу як мін 3-6 місяців і не буде завтра, тому наша стратегічна мета: триматися в єдності + тримати фронт + ефективно використовувати наші обмежені ресурси", – написала Юлія

Допис Юлії Клименко / Скриншот із Facebook

Військовий журналіст Богдан Мірошников зазначив, що ніяка дипломатія, тиск чи інше способи впливу на країну-агресорку РФ не впливають, лише груба сила.

У своєму дописі він розповів, що слід зробити, аби війна в Україні закінчилася.

"Пане Дональде, ви нам краще дайте зброї на всю суму замороженних російських активів. Або відкрийте справжній лендліз, за який голосувала Республіканська партія у 2022! Ось це будуть справжні кроки для того, щоб війна закінчилася швидше. Все інше - не більше, ніж переливання з пустого в порожнє!" – додав Мірошников.

Голова правління громадської організації "Спротив" Марія Барабаш заначила, що запрошення на інавгурацію Трампа для українських громадських діячів, які приїхали з України лише одне.

"Сумно через це. Хотілось би щоб більше в Україні було прихильників республіканських цінностей. Також очікую на багато зустрічей тут у Вашингтоні та Нью-Йорку", – написала Марія у Facebook.

Український письменник Андрій Любка порівняв дві події, а саме: інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа та запровадження санкцій про одного з лідерів проросійського руху в Україні Юрія Бойка.

За його словами, події за кордоном більше цікавлять українське суспільство ніж власні.

"На превеликий жаль, остання подія не надто зацікавила українське суспільство, хоча наші життя значно більше залежать від того, чи будуть в Україні мати вплив і майбутнє проросійські мерзотники на кшталт бойка та компанії, ніж від того, що відбуватиметься в Білому домі чи Гренландії", – написав Любка.

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Він вважає, що однією із найбільших бід і хвороб українського суспільства є: "перейматися тим, на що ми зовсім не маємо впливу, і водночас не робити домашню роботу і не вирішувати проблеми, які роками нахабно стовбичать перед нашим носом".

Український політик Володимир Куренний зауважив, що інавгурацію Трампа деякі українці чекали так саме, як і новообраний президент США.

За його словами, ті хто очікував на диво наступного дня – будуть розчаровані.

"Трамп не Гаррі Поттер, в нього немає магічної палички. Попереду для Трампа - багато внутрішніх викликів і проблем і навіть подорож на Марс… А для нас сподівання на те, що Трампу вдасться реалізувати свої мрії і обіцянки в частині завершення війн. Причому бажано, щоб наша війна не закінчилася за рахунок українських національних інтересів", – зауважив політик.

Допис Володимира Куренного / Скриншот із Facebook

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав ключові тези промови Трампа, яку він виголошував під час інавгурації.

Також раніше ми повідомляли, хто був присутній на церемонії.

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