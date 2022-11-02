Не готові до розпаду РФ: Арестович пояснив, чому США зволікають з передаванням озброєння

На його думку, Штати бояться, що після ослаблення Росії у світі виникне "вакуум впливу", який заповнять Індія та Китай.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українська армія зараз не може наступати, тому що у неї нема необхідної зброї.

Він доповнив заяву радника глави ОП Михайла Подоляка, який говорив, що якби США передали Україні ще 200 гармат, літаки F-16, танки і ATACMS, то війна закінчиться за кілька місяців.

Що заважає американцям надати це озброєння, Арестович сказав у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною.

На його думку, немає ні однієї людини, яка б знала точну відповідь на це питання і тут можна висувати лише гіпотези.

"Моя гіпотеза полягає у тому, що 70% – цієї зброї у них просто нема, а 30% – суб'єктивний фактор, що вони розраховували на інший перебіг цієї війни", – каже радник ОП.

Арестович вважає, що США планули, що Росія провоює десь до 2024 року. Це мало б вплинути на результати виборів, щоб Путін не переміг знову, а у США навпаки – переміг "той, хто треба". Але путінська Росія програла набагато швидше, ніж розраховував Вашингтон.

Вакуум впливу

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"У світі виник вакуум через те, що Москва стала втягувати назад свої щупальці, бо не може впливати. І цим вакуумом негайно скористалися Індія, Китай, Європа, Туреччина, можливо Саудівська Аравія. Американці втрачають контроль над багатьма процесами у світі і тому міняють свої стратегічні плани. Це перепланування займає час, а ділитися ключовою зброєю у цей час вони вважають недоречним", – каже радник Офісу президента.

Він певен, що після проміжних виборів у листопаді США сформують свій новий підхід щодо України: або скоротять або радикально збільшать.

США не готові до розпаду Росії

"Вони зараз думають так: "Даємо Україні купу зброю, війна закінчується навесні перемогою Києва, у Росії починається громадянська війна і розпад. Чи готові ми до цього", – припускає Арестович.

Проміжні вибори у США і Україна

Нагадаємо, проміжні вибори у США відбудуться 8 листопада. На них американці вибиратимуть представників до Сенату та Палати представників.

За результатами проміжних виборів у США демократи можуть втратити контроль над Конгресом на користь республіканців – деякі представники яких критикують багатомільярдну допомогу Україні, вимагаючи її зупинити.

Конгресмен-республіканець Адам Кинзингер визнав, що питання надання допомоги Україні дійсно розділило Республіканську партію.

Радник ОП Олексій Арестович зазначав, що Путін сподівається, що після перемоги "трампістів" США зменшать допомогу Україні.

Політолог та філософ Френсіс Фукуяма заявив, що можливе повернення експрезидента США Дональда Трампа до Білого дому є загрозою для України.