Не розмовляла майже 20 років: комп'ютер допоміг паралізованій жінці віднайти свій голос

Досягнення вказує на значний прогрес у системах, які дозволяють людям керувати пристроями за допомогою сигналів моз

Так, 48 річну жінку паралізувало після інсульту близько 18 років тому. Лікарі допомогли їй віднайти голос через віртуальний аватар завдяки мозковому імпланту та алгоритму читання думок.

Дослідження опубліковане в журналі Nature, пише The Wall Street Journal.

Деталі

Експеримент провів нейрохірург Каліфорнійського університету в Інституті нейронаук Сан-Франциско Едді Чанг з колегами. Вони імплантували надтонкий лист кремнію з 253 електродами на поверхню мозку паралізованої жінки.

Відомо, що мозок попри параліч випромінює електричні сигнали, навіть коли зв’язки між мозком та м’язами порушені. Це і було завданням імплантату, який мав вловити сигнали, призначені для управління м'язами язика, щелепи, гортані тощо. Електроди під'єднали до комп'ютерів через кабель та порт, прикріплені до голови пацієнтки.

Так, у ході дослідження команда::

навчила алгоритм розпізнавати сигнали мозку жінки, спрямовані на мову та вираз обличчя;

давала завдання промовляти мовчки слова з екрана, а також уявляти вирази обличчя з емоціями;

перевірила здатність алгоритму перетворювати сигнали мозку на текст і мову.

Неймовірно, але комп'ютер складав речення зі швидкістю 78 слів на хвилину, а це в 5 разів швидше за попередні інтерфейси. Крім того, зі словниковим запасом 1000 слів система демонструвала точність в переважній більшості випадків – 75%.

Відтак жінка змогла спілкуватися жінці за допомогою розмовного аватара. Щоб персоналізувати її, було використано запис її промови на весіллі.

Раніше у США розпочали випробування на людях так званих "таблеток проти раку". Ймовірно, вони "знищують" щільні пухлини.

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