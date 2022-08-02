"Не хоче воювати, але доведеться захищатися": Клімкін порівняв бойвий потенціал Молдови та Придністров'я

Лише зараз президентка Мая Санду почала боротьбу з російським впливом.
Молдова має дуже не значні збройні сили, громадяни цієї країни не хочуть воювати. Але від безпеки Молдови залежить і безпека України.
Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе" на ТСН.ua.
"В Придністров'ї є спецназ, який контролюється ФСБ. В Молдові ніхто не хоче воювати. А втім, якщо потрібно захищати країну, то доведеться - дуже проста історія. Лише зараз президентка Мая Санду здійснює послідовні кроки - жорстко бореться з російським впливом. "Рускій мір" потрібно зачищати і в Молдові. Це ключовий наш безпековий пріоритет. Немає безпеки в Молдові, немає і в Україні", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, в ДПСУ показали відео, як готові зустрічати ворога у разі ймовірного наступу російських військ з так званого Придністров'я.
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