"Не хочу їхати задля розваги": Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

Глава держави очікує, що усі важливі рішення будуть прийняті упродовж саміту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від саміту, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди "задля розваги".

Про це український лідер розповів в інтерв’ю ABC news.

За словами Зеленського, запрошення України до НАТО - чіткий сигнал того, що світ не боїться Росії.

"Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика", - сказав Зеленський.

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Він додав, що також очікує, що усі важливі рішення будуть прийняті упродовж саміту.

"У цьому випадку очевидно, що я буду там і я буду робити все, щоб прискорити це рішення, щоб мати домовленість із нашими партнерами. Я не хочу їхати до Вільнюса задля розваги", - наголосив президент.

Додамо, у США кажуть, що це не Україна не готова до членства у НАТО, а це Альянс не готовий прийняти її.

Крім того, за словами чотирьох офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів щодо вступу України до Альянсу, невелика група західних союзників бере участь у "попередніх несамовитих, останньої хвилини" перемовинах, щодо гарантій безпеки для України напередодні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, кілька важливих рішень для України уже погоджено, зокрема, шлях до Альянсу "точно стане коротшим".

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