Не хотів бути "піддослідною тваринкою": спортсмен, який помер від COVID-19, був прихильником антивакцинаторів

Не хотів бути "піддослідною тваринкою": спортсмен, який помер від COVID-19, був прихильником антивакцинаторів

Карантинні обмеження тяжко вплинули на психічне здоров'я чоловіка.

42-річний спортсмен Джон Ейєрс з Британії, який помер від COVID-19, відмовився вакцинуватися, бо не хотів бути "піддослідною тваринкою".

Про це інформує The Guardian.

"Джон почав говорити справді божевільні речі, які не мали сенсу. Про те, як люди отримували вакцину безкоштовно у McDonald's, а в ній був формальдегід", — розповідає його сестра-близнючка, Дженні МакКенн.

Решта родини заперечувала йому, показуючи в Інтернеті спростування цих нісенітниць.

"Але Джон був незворушний. Він постійно казав: "Я не буду піддослідною свинкою", — зазначає сестра померлого.

У спортзалі та ресторанах Джон Ейєрс відмовлявся носити маску, через що постійно сварився з сестрою.

Чоловік був абсолютно здоровим і займався спортом. У підлітковому віці він став чемпіоном зі стрибків з жердиною та хокеїстом. Деякий час займався триатлоном, потім змаганнями з бодібілдингу, потім альпінізмом.

Від січня Джон боровся зі своїм психічним здоров’ям. Карантинні обмеження тяжко вплинули на чоловіка. Він ненавидів, що не може ходити в спортзал, сердився, що не бачить своїх друзів. Чоловік жив один, розлучившись з дівчиною на Різдво, і був самотнім.

Ейерс вважав, що йому не потрібна вакцина, адже він здоровий і перенесе вірус у легкій формі. Проте через чотири тижні після інфікування чоловік помер. У лікарні, перед підключенням до апарату ШВЛ, він заявив, що шкодує, що не вакцинувався.

Джон був шанувальником письменника Тоні Роббінса, який має неоднозначну репутацію. Роббінс уникав відвертих заяв проти вакцинації, але протягом пандемії робив коментарі, які применшують серйозність COVID-19 або натякав, що обмеження карантину є надмірними.

У вересні 2021 року письменник з’явився на конференції у Флориді, де висміяв карантинні обмеження, поставив під сумнів ефективність вакцин і сказав аудиторії не дозволяти "страху керувати вами".

"Джон згадав мені якось, що одне з його переконань полягало в тому, що ми не повинні жити в атмосфері страху навколо COVID", — пригадує Дженні.

Доктор Том Стаффорд, викладач психології в Університеті Шеффілда пояснив, що соціальні мережі небезпечні, адже чинять великий вплив на людину.

За його словами, тези, які Джон повторював своїй родині та друзям про пандемію та вакцинацію, є поширеними фейками антивакцинаторів у Мережі.

"Найкраще, що люди можуть зробити, — це усвідомити, що платформи соціальних мереж є принципово небезпечними середовищами для отримання фактів про пандемію, яка може вас убити. Соціальні мережі містять величезну кількість дезінформації, яка легко змішується з хорошою інформацією. Дезінформація може вбити вас", — каже Імран Ахмед, генеральний директор Центру протидії цифровій ненависті.

Раніше інфекціоніст пояснив українцям, чи є різниця між ефективністю вакцин проти коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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