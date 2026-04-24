Не як у серіалах: українка розкрила жорстку правду про життя в США

Валерія Ковтун / © соцмережі

Реклама

Життя в Сполучених Штатах суттєво відрізняється від образів, сформованих популярними серіалами. Такими висновками поділилася українка Валерія, яка дев’ятий місяць мешкає в Нью-Йорку. Валерія вже жила в Німеччині, Лондоні та Києві, тому їй є з чим порівняти. Вона каже, що життя в Америці набагато складніше, ніж нам показують у красивих кіно.

Про це дівчина розповіла у своєму блозі valeria_e_kovtun.

Невідповідність екранним образам

Валерія зазначила, що масова культура довго показувала США як ідеальну країну, але це була лише спрощена картинка. Опинившись на Манхеттені, вона зрозуміла, що старі уявлення про американський успіх не збігаються з реальністю.

Реклама

«У нульових американські серіали були для нас вікном в іншу реальність. І не знаю, як вам, а мені завжди здавалося тоді, що та реальність краща за нашу. Як же багато спрощених версій Америки нам продавали через ці серіали. Американська мрія сьогодні — це scam», — вважає Валерія.

Дівчина каже, що американське суспільство дуже розділене. Люди настільки сильно конфліктують між собою, що це здається їй жахливим.

«І той рівень поляризації суспільства, який я бачу саме в США, мене пробирає до кісток, як ніде більше. Це дуже страшно насправді, скільки непорозуміння і агресії відчувається серед різних верств населення: білі/чорні, за вільне володіння зброєю чи проти, за іміграцію і проти, за аборти чи за репродуктивні права, багаті/бідні. І на кожну позицію є достатня кількість критичної маси, щоб в суспільстві виникало тертя. Політичний дискурс дає дуже багате підґрунтя для агресії в цих розмовах», — зазначила вона.

Вплив капіталізму на людські відносини

Валерія звернула увагу на те, що в США гроші часто важливіші за людей. Вона додала, що навіть в університетах визнають: у сучасному бізнесі за гонитвою за прибутком стали забувати про людяність.

Реклама

«Америка — це дуже багатошарове суспільство, де зараз не відчуєш єдності. Капіталізм диктує правила виживання. Навіть професори бізнес-школи відверто зізнаються — вони забули навчити своїх студентів, як в гонитві за прибутком подбати про людей. І такий парадокс вийшов: майбутні бізнес лідери дуже ліві індивідууми, але затяті капіталісти в роботі, тому можуть легко переступити через людину заради бізнес-інтересів. І система це винагороджує», — резюмувала авторка.

Валерія підсумувала, що найнебезпечнішим є віра в «обгортку» та спрощені версії реальності, оскільки будь-яке місце поєднує в собі як красу, так і хаос чи нерівність.

Реакція користувачів

Під дописом дівчини користувачі залишили чимало коментарів. Більшість з них погодилися з думками Валерії.

Коментарі під відео Валерії Ковтун. / © скриншот

