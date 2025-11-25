Не як в Україні: як насправді складають іспит з водіння в Ірландії — історія дівчини за кордоном

Українка здивувала розповіддю про водіння в Ірландії

Реклама

Українка Анна, яка нині проживає в Ірландії, розповіла про особливості місцевої системи отримання водійських прав та про те, що стало для неї найскладнішим.

Про це йдеться на «24 Каналі».

Теорія: 40 запитань і мовний бар’єр

За її словами, теоретичну підготовку в Ірландії кожен проходить самостійно — за допомогою офіційних матеріалів, книжок чи застосунків. На іспиті претендентам ставлять 40 запитань, з яких треба правильно відповісти щонайменше на 36.

Реклама

Анна зізнається: найбільшим викликом став саме мовний аспект. Вона хвилювалася, що може неправильно зрозуміти інструкції працівників центру перед початком тестування.

Практика: 6 або 12 уроків та пів року очікування

В Ірландії кількість обов’язкових уроків залежить від наявності досвіду. Якщо стажу немає, потрібно пройти 12 занять з інструктором; якщо ж водійський досвід є — шість, але це має підтвердити служба RSA.

Черги на практичний іспит дуже довгі. За словами Анни, іноді чекати доводиться близько шести місяців — і на викладачів, і на саму дату тестування.

Навчання — одразу в місті

Ще одна особливість, яка здивувала українку: практичні уроки відбуваються не на майданчику, а одразу на міських дорогах.

Реклама

«Обирають спокійний район, але це однаково дуже стресово. В Україні зазвичай починають з майданчика автошколи, а вже потім виїжджають у місто», — розповідає Анна.

Українка додає, що попри складнощі, система в Ірландії вважається однією з найструктурованіших і добре готує до реальних дорожніх ситуацій.

Раніше йшлося про українку, яка втекла від світу й живе за Полярним колом. Дівчина насолоджується природою якомога далі від цивілізації та хаосу.