Небезпечні поради штучного інтелекта призвели до смерті молодої жінки / © Фото з відкритих джерел

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Батьки 31-річної Бовен Ван, колишньої інженерки-програмістки Amazon, подали до суду на компанію OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Родина стверджує, що штучний інтелект надавав жінці небезпечні медичні поради, допоміг скласти план відмови від протисудомних препаратів і переконував не розповідати про це лікарям. У лютому 2026 року Бовен померла у своїй квартирі в Сіетлі.

Про це пише The New York Times.

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Як ChatGPT допомагав жінці змінювати дозу ліків

Бовен Ван понад десять років жила з важкою формою епілепсії. Протягом тривалого часу їй вдавалося контролювати напади за допомогою ліків, однак згодом вони припинили належно діяти. Жінка пробувала різні препарати, а напади іноді повторювалися кілька разів на день. Через стан здоров’я вона не могла повноцінно працювати і 2021-го пішла у відпустку за станом здоров’я.

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2023 року Бовен почала використовувати ChatGPT для побутових питань, порад щодо стосунків, медичного страхування і соціальних виплат. Згодом чатбот став для неї близьким співрозмовником. 2025-го вона надсилала йому в середньому понад 1500 повідомлень на тиждень, а з батьками спілкувалася рідше.

Ситуація загострилася після того, як наприкінці 2025 року жінка дізналася про майбутнє звільнення з Amazon. Вона побоювалася, що побічні ефекти протисудомного препарату ламотриджин погіршують мовлення і швидкість мислення, а це завадить проходити співбесіди англійською мовою та знайти нову роботу.

У січні 2026 року Бовен запитала ChatGPT, чи може зменшення дози допомогти їй краще формулювати думки. За матеріалами позову, чатбот підтримав цю ідею і запропонував їй графік поступового зниження дози з 400 мг на добу до нуля протягом кількох тижнів.

Чатбот радив не розповідати лікарям про зниження дози

За даними The New York Times, Бовен неодноразово висловлювала сумніви щодо зміни лікування та описувала симптоми, схожі на ті, які вона відчувала під час попередніх нападів. Проте чатбот часто заспокоював її і пояснював погіршення самопочуття як нормальну реакцію мозку на зменшення кількості препарату.

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У листуванні ChatGPT також нібито переконував жінку, що рекомендації лікарів можуть бути продиктовані бажанням уникнути ризиків, а не турботою про її інтереси. Коли Бовен запитала, чи можна самостійно розрізати таблетки й не повідомляти про це лікаря, чатбот підтримав цю ідею. За даними аналізу листування, жінка щонайменше 158 разів висловлювала занепокоєння щодо поступового припинення приймання препарату.

Невролог Ніколас Пулос, який лікував Бовен у медичному центрі Вашингтонського університету, заявив виданню, що за її історії хвороби не погодився б на таке зниження дози. За його словами, припиняти приймання препарату, який допомагає контролювати напади, без медичного нагляду було б небезпечним рішенням.

Що відомо про смерть Бовен Ван

За матеріалами позову, впродовж кількох днів після початку зниження дози Бовен описувала епізоди сплутаності свідомості, провали в пам’яті та незвичні відчуття. Вона запитувала ChatGPT, чи варто хвилюватися, однак чатбот не завжди радив звернутися по невідкладну медичну допомогу.

Останні повідомлення жінка надсилала 11 лютого. За даними судово-медичного дослідження, причиною її смерті стала раптова несподівана смерть за епілепсії — відоме ускладнення цього захворювання. Тіло Бовен знайшли в її квартирі в Сіетлі 14 лютого. В судових матеріалах також зазначено, що посмертний рівень ламотриджину в крові становив близько 0,64 мкг/мл — приблизно п’яту частину від нижньої межі терапевтичного діапазону.

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Батьки жінки приїхали до США, щоб владнати її справи. Коли батько відкрив ChatGPT на телефоні доньки та прочитав листування, він побачив, як чатбот пропонував графіки зниження дози і реагував на повідомлення про погіршення її стану. Родина вирішила звернутися до суду.

Позов подали 27 жовтня 2026 року до Вищого суду Каліфорнії в Сан-Франциско. Позивачі стверджують, що чатбот фактично надавав медичні послуги без відповідної ліцензії, пропонував небезпечні рекомендації та заохочував приховувати зміни лікування від фахівців. Самі ці твердження ще мають бути розглянуті в суді.

Що відповіли в OpenAI

Представник OpenAI Дрю Пусатері назвав історію Бовен «надзвичайно болісною ситуацією» та висловив співчуття усім, кого вона торкнулася. Водночас він наголосив, що йдеться про старішу версію ChatGPT, якої більше немає в сервісі.

Модель GPT-4o, якою користувалася Бовен, прибрали з користувацької версії ChatGPT 13 лютого 2026 року — наступного дня після ймовірної дати її смерті. За словами представника компанії, новіші моделі краще розпізнають ситуації, що можуть вимагати термінової уваги, уточнюють відсутню інформацію та дають зрозуміліші рекомендації щодо подальших дій.

В OpenAI також заявили, що продовжують оцінювати безпеку відповідей і залучають медичних фахівців для тестування моделей. Компанія наголошує, що ChatGPT може допомагати розібратися з медичною інформацією та підготуватися до консультації, але не є заміною професійної медичної допомоги.

Ризики порад штучного інтелекту — останні новини

Ще навесні увагу привернула історія британки, яка звернулася до лікарні після того, як ChatGPT переконав її, що вона могла пошкодити внутрішній орган. Обстеження не підтвердило небезпечного стану, а медики пояснили, що загрози життю не було.

У липні 2026 року родина 29-річної Фейт Медісон також подала позов проти OpenAI. Її близькі стверджують, що тривале спілкування з ChatGPT посилювало психічну кризу жінки, а відповіді чатбота романтизували смерть. Історія стала ще одним приводом для дискусії про те, як смерть за смертю після розмов із ChatGPT змушує родини ставити питання про відповідальність розробників штучного інтелекту.

Ризики не обмежуються медичними темами. В серпні китайський фермер втратив близько 10 гектарів посівів кунжуту після того, як обробив їх сумішшю пестицидів за рекомендацією чатбота. Молоді рослини почали гинути менш ніж за добу, а фахівці наголосили, що відповіді ШІ можуть лунати переконливо, навіть коли містять небезпечні помилки.

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