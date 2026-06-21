"Не хотілося жити": мати засудженого в Британії українця емоційно відреагувала на вирок

В'язниця / © Pixabay

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Мати 22-річного Романа Лавриновича, якого у Великій Британії засудили до семи років ув’язнення за підпал майна прем’єра Кіра Стармера, розплакалась, коли дізналась про причини арешту сина. Вона переконана, що її син, якого вона вважала «хорошим та порядним», став жертвою маніпуляцій.

Про це пише The Sun.

Повідомляється, що Роман Лавринович працював у Британії будівельником і моделлю. Проте згодом він підпалив автомобіль та два об’єкти нерухомості, пов’язані з британським прем’єром. За це йому обіцяли 3000 фунтів стерлінгів у криптовалюті, але грошей він так і не отримав. У суді чоловік визнав провину та заявив, що діяв під тиском погроз в інтернеті.

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Для матері засудженого 41-річної Надії Лавринович, яка мешкає в селі Пнів на Івано-Франківщині, новина про справжню ціль атак стала справжнім ударом. Вона наголошує, що її син завжди мав проукраїнську та антиросійську позицію.

«Як і кожен українець, він був дуже вдячний за вашу (Велику Британію — ред.) підтримку», — зазначила мати.

Надія Лавринович зізналася, коли дізналася вона про те, що саме підпалив її син, відчула розпач.

«Коли я зрозуміла, що це стосується британського прем’єр-міністра, мені більше не хотілося жити», — розповіла жінка.

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Мати засудженого додала, що син поїхав до Британії заради кращих перспектив. Вона і досі не може зрозуміти, як його вдалося втягнути у такий злочин. Наразі Роман Лавринович вже почав відбувати свій семирічний термін покарання.

Нагадаємо, британський суд відправив до в’язниці двох чоловіків, які влаштовували підпали об’єктів, пов’язаних із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Ці злочини вони вчинили за вказівкою російських спецслужб. Суд у Лондоні Олд-Бейлі засудив 22-річного українця Романа Лавриновича до семи років в’язниці, 27-річного румуна Станіслава Карпюка — до двох років.

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