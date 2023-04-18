Не Китай: в ООН назвали країну, в якій 2023 року проживатиме найбільше людей

За прогнозами аналітиків, 2023 року Індія займе першу позицію у рейтингу країн з найбільшою кількістю населення, за останніми даними кількість людей у країні становить 1 425 782 975 осіб.

Про це йдеться у звіті ООН.

"Індія має приголомшливий економічний потенціал не лише через величезне населення, але й через демографічний склад. Цю конкурентну перевагу можна побачити, зокрема, завдяки зниженню коефіцієнта залежності", - зазначили експерти.

Коефіцієнт залежності – це показник, який порівнює молодь країни та людей похилого віку, які не працюють, із працездатним населенням. Аналітики прогнозують, коефіцієнт залежності Індії впаде до 45 утриманців на 100 осіб протягом наступних 25 років. Потім він почне зростати 2033 року.

Як зазначається у звіті, понад половина прогнозованого збільшення населення планети до 2050 року буде зосереджено лише у восьми країнах: Демократична Республіка Конго, Єгипет, Ефіопія, Індія, Нігерія, Пакистан, Філіппіни та Об'єднана Республіка Танзанія.

Нагадаємо, в Італії зафіксовано мінімальний рівень народжуваності за 40 років – соціологи назвали причини.

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