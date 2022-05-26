Не лише у Польщі: в яких країнах Європи скасовується безкоштовний проїзд у транспорті

Не лише у Польщі: в яких країнах Європи скасовується безкоштовний проїзд у транспорті

Від 1 червня країни Європи скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для біженців з України

Які країни скасовують безкоштовний проїзд для українських біженців

Раніше для безкоштовного проїзду українцям потрібно було лише пред'явити паспорт, документ про перетин кордону тощо (залежно від країни). Від 1 червня за інформацією Європейського Союзу підтримки України скасовується безкоштовний проїзд у транспорті Польщі, Німеччини, Болгарії, Швейцарії та Чехії.

Польща вже скасувала безкоштовний проїзд в громадському транспорті Варшави. Щодо проїзду в регіональних поїздах та поїздах міжнародного залізничного сполучення чекаємо від уряду Польщі додаткового роз'яснення.

Натомість для українців діятиме пільговий проїзд у вигляді пільгових проїзних. У Німеччині проїзний документ на всі види міського транспорту та на регіональні поїзди коштуватиме 9 євро, у Чехії проїзний документ на всі види громадського транспорту обійдеться близько 7 євро.

Від 1 червня 2022 року також можуть змінитися в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани. За актуальною інформацією можна стежити на спеціальному сайті ЄС для біженців.

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