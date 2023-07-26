Не лише Путін і Лукашенко: лідери країн світу з найтривалішим перебуванням на посаді

У деяких країнах світу влада тримається в руках однієї особи протягом десятиліть.

Після заяви прем'єр-міністра Камбоджі Хун Сена про те, що він йде у відставку після майже чотирьох десятиліть перебування при владі, пропонуємо вам список світових лідерів, зібраний RFI, які перебувають на посаді найдовше, за винятком монархів.

40 років і більше

Екваторіальна Гвінея

Президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого виступає на 73-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у штаб-квартирі ООН, 27 вересня 2018 року / AP

Теодоро Обіанг Нгема прийшов до влади в результаті перевороту в західноафриканській державі Екваторіальна Гвінея в 1979 році.

Під час його репресивного майже 44-річного правління Екваторіальна Гвінея стала відома як “Африканська Північна Корея”.

Камерун

Поль Бія / AP

Найстарішим обраним лідером у світі є 90-річний президент Камеруну Поль Бія, який править з листопада 1982 року. Прозваний “Сфінксом” за свою незбагненну натуру лідера, він виграв сьомий термін поспіль у 2018 році після виборів, затьмарених звинуваченнями у фальсифікаціях.

30 років і більше

Республіка Конго

Президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо прибув на заключну сесію Саміту нового Глобального фінансового пакту в Парижі, 23 червня 2023 року / AP

78-річний Дені Сассу-Нгессо провів 38 років на чолі країни в Центральній Африці. Він був президентом з 1979 по 1992 рік, потім повернувся в 1997 році після громадянської війни і з тих пір залишається при владі.

Уганда

Президент Уганди Йовері Мусевені на державному похороні колишнього президента Кенії Даніеля Арапа Мої в Найробі, Кенія, 11 лютого 2020 року / AP

78-річний президент Уганди Йовері Мусевені очолює центральноафриканську країну вже 37 років. Він був переобраний на шостий термін у 2021 році.

Іран

Аятола Алі Хаменеї / AP

Аятола Алі Хаменеї є верховним лідером Ісламської республіки після смерті аятоли Рухолли Хомейні в 1989 році.

Таджикистан

Емомалі Рахмон / AP

Емомалі Рахмон, колишній голова колгоспу, який прийшов до влади невдовзі після розпаду Радянського Союзу, міцно утримує владу у своїй бідній гірській країні вже 30 років.

Еритрея

Ісайяс Афеверкі / AP

Колишній лідер повстанців Ісайяс Афеверкі є президентом відлюдькуватої африканської країни відтоді, як вона здобула незалежність від Ефіопії у травні 1993 року.

20 років і більше

Білорусь

Олександр Лукашенко / AP

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко, близький союзник російського президента Володимира Путіна, використовує репресії радянського зразка, щоб залишатися при протягом 29 років.

Джибуті

Ісмаїл Омар Гелле / AP

Президент Ісмаїл Омар Гелле, переобраний на п'ятий термін у 2021 році, очолює країну, яку називають “Африканський Дубай”, вже 24 роки.

Росія

Володимир Путін / AP

Володимир Путін став прем'єр-міністром у серпні 1999 року, а наступного року — президентом і відпрацював два терміни, після чого помінявся посадами з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим у 2008 році, щоб повернути собі роль лідера Кремля у 2012 році.

Руанда

Поль Кагаме / AP

Поль Кагаме, колишній лідер повстанців тутсі, який поклав край геноциду в Руанді в 1994 році, є президентом цієї маленької гірської країни з 2000 року.

Сирія

Башар Асад / AP

Президент Башар Асад, який втримався при владі завдяки 12-річній громадянській війні, керує країною вже 23 роки.

Рекордсмен Кастро

Фідель Кастро під час пресконференції в Гавані, 5 серпня 1978 року / AP

Найдовше в історії перебував при владі герой кубинської революції Фідель Кастро, який провів при владі 49 років. Коли він передав владу у 2008 році у віці 80 років, вона перейшла до його брата Рауля.

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