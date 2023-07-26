Не лише Путін і Лукашенко: лідери країн світу з найтривалішим перебуванням на посаді

У деяких країнах світу влада тримається в руках однієї особи протягом десятиліть.
Після заяви прем'єр-міністра Камбоджі Хун Сена про те, що він йде у відставку після майже чотирьох десятиліть перебування при владі, пропонуємо вам список світових лідерів, зібраний RFI, які перебувають на посаді найдовше, за винятком монархів.
40 років і більше
Екваторіальна Гвінея
Теодоро Обіанг Нгема прийшов до влади в результаті перевороту в західноафриканській державі Екваторіальна Гвінея в 1979 році.
Під час його репресивного майже 44-річного правління Екваторіальна Гвінея стала відома як “Африканська Північна Корея”.
Камерун
Найстарішим обраним лідером у світі є 90-річний президент Камеруну Поль Бія, який править з листопада 1982 року. Прозваний “Сфінксом” за свою незбагненну натуру лідера, він виграв сьомий термін поспіль у 2018 році після виборів, затьмарених звинуваченнями у фальсифікаціях.
30 років і більше
Республіка Конго
78-річний Дені Сассу-Нгессо провів 38 років на чолі країни в Центральній Африці. Він був президентом з 1979 по 1992 рік, потім повернувся в 1997 році після громадянської війни і з тих пір залишається при владі.
Уганда
78-річний президент Уганди Йовері Мусевені очолює центральноафриканську країну вже 37 років. Він був переобраний на шостий термін у 2021 році.
Іран
Аятола Алі Хаменеї є верховним лідером Ісламської республіки після смерті аятоли Рухолли Хомейні в 1989 році.
Таджикистан
Емомалі Рахмон, колишній голова колгоспу, який прийшов до влади невдовзі після розпаду Радянського Союзу, міцно утримує владу у своїй бідній гірській країні вже 30 років.
Еритрея
Колишній лідер повстанців Ісайяс Афеверкі є президентом відлюдькуватої африканської країни відтоді, як вона здобула незалежність від Ефіопії у травні 1993 року.
20 років і більше
Білорусь
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко, близький союзник російського президента Володимира Путіна, використовує репресії радянського зразка, щоб залишатися при протягом 29 років.
Джибуті
Президент Ісмаїл Омар Гелле, переобраний на п'ятий термін у 2021 році, очолює країну, яку називають “Африканський Дубай”, вже 24 роки.
Росія
Володимир Путін став прем'єр-міністром у серпні 1999 року, а наступного року — президентом і відпрацював два терміни, після чого помінявся посадами з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим у 2008 році, щоб повернути собі роль лідера Кремля у 2012 році.
Руанда
Поль Кагаме, колишній лідер повстанців тутсі, який поклав край геноциду в Руанді в 1994 році, є президентом цієї маленької гірської країни з 2000 року.
Сирія
Президент Башар Асад, який втримався при владі завдяки 12-річній громадянській війні, керує країною вже 23 роки.
Рекордсмен Кастро
Найдовше в історії перебував при владі герой кубинської революції Фідель Кастро, який провів при владі 49 років. Коли він передав владу у 2008 році у віці 80 років, вона перейшла до його брата Рауля.
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