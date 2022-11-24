Не лише України і Казахстану: у Путіна заявили, що ще одної держави "не існує" та пригрозили "законом"

У Путіна переконані, що "владу у Вірменії встановили США".

Депутат російської Держдуми від партії Путіна "Єдина Росія" Євгеній Федоров пригрозив Вірменії агресією. Він заявив, що ця "держава незаконно вийшла зі складу СРСР".

Про це пишуть російські пропагандисти.

Федоров заявив, що теперішню владу у Вірменії "встановили США", а без Росії ця держава нібито "не виживе". Путінський депутат також переконаний, що Вірменія "незаконно вийшла зі складу СРСР і це потрібно вирішити по закону".

"Вірменська влада була встановлена США у процесі "помаранчевої революції", як у Києві. Водночас Вірменія - це країна, яка перебуває у глухому куті. Без Росії її виживання неможливе. Як діяти? По закону. Вірменія вийшла зі складу СРСР законно? Ні. Значить це треба вирішувати. Вірменія - незаконне державне утворення", - заявив путінський депутат.

Засідання ОДКБ у Вірменії

У Вірменії проходить засідання ОДКБ. Напередодні у Єревані спалахнули мітинги проти саміту ОДКБ. Протест влаштували активісти та прихильники прозахідного опозиційного альянсу. Вони протестували проти приїзду Путіна, Лукашенка та Лаврова до Вірменії.

На засіданні Пашинян відмовився підписати підсумковий документ саміту ОДКБ через відсутність політичної оцінки “агресії” Азербайджану.

Путінський "дипломат" Лавров також зганьбився на саміті, вилаявшись під час спільної фотосесії.

Напередодні російські пропагандисти після провалу їхньої армії в Україні і краху планів "взяти Київ за два дні" почали обговорювати нову жертву агресії – Казахстан.

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