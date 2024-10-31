Не лише військових: Зеленський сказав, скільки корейців залучать до війни проти України найближчим часом

Три тисячі військових Північної Кореї в РФ, про яких відомо на сьогодні, це лише черговий крок у домовленості диктаторів.

Залучення військових солдатів та офіцерів з Північної Кореї — це крок, який Росія навіть не приховує, а публічно про це говорить і навіть пишається. За даними української розвідки, вже три тисячі військових Північної Кореї перебувають у підготовчому таборі. Найближчим часом цю кількість буде збільшено до 12 тисяч солдатів та офіцерів.

Про це сказав президент України володимир Зеленський під час інтерв'ю для південнокорейського телеканалу KBS.

"За нашими розвідданими, вони (КНДР — ред.) почали з того, що передали 3,5 млн снарядів артилерії до РФ. Росія всіма цими мільонами вбивала наших людей. Також КНДР передавала ракети. А зараз ми вже говоримо про контингент, який буде воювати проти нас. На сьогодні нам відомо, що вже три тисячі військових Північної Кореї перебувають у підготовчому таборі. Знаємо, що кількість буде збільшено найближчим часом до 12 тисяч солдатів та офіцерів", — сказав Зеленський.

За його інформацією, РФ та КНДР домовляються і про відправку інженерних військ, а також цивільних людей з Північної Кореї для роботи на військових заводах РФ.

Президент додав, що очільник Кремля Володимир Путін, "як сапер на мінному полі", перевіряє реакцію Заходу на залучення військ КНДР. Проте Зеленський передбачає, що цього разу може бути так само, як із окупацією Криму.

"Ось,що відбувається. Хоча відверто скажу, що це буде так само, як із Кримом, коли Захід і партнери не реагували на окупацію Путіним 10 років тому нашого півострову. Не було ніяких гучних кроків, окрім дуже тихих заяв. То після цього Путін почав повномасштабне вторгенння. Те саме із північнокорейським контингентом: Путін перевіряє реакцію Заходу, перевіряє реакцію країн НАТО та Південної Кореї", — сказав президент.

Він додав, що від реакції Заходу залежатимуть подальші кроки Путіна щодо військового контингента КНДР.

"Сьогодні Путін, як сапер на мінному полі, він перевіряє, що буде, якщо застосувати цей контингент. І тоді, якщо нічого не буде (а я вважаю, що та реакція, яка сьогодні є на це, це нічого, це нуль), тоді буде збільшена кількість військових Північної Кореї на нашій землі", — заявив президент України.

Нагадаємо, вже відомо про північнокорейських солдатів, які прибули до Російської Федерації. Їх супроводжують три генерали Генштабу КНДР, наближених до Кім Чен Ина. Зокрема до РФ прибув генерал Кім Йон Бок — заступник начальника Генерального штабу збройних сил КНДР

Читайте також: