Не людина: поліція знайшла несподіваного злодія, який крав дитячі черевики

Дитячий садочок Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У японській префектурі Фукуока правоохоронці розкрили серію дивних крадіжок у дитячому садку. Виявилося, що винуватцем зникнення дитячого взуття була не людина, а маленька ласка, яку зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомляє RKB Mainichi Broadcasting.

Працівники дошкільного закладу тривалий час не могли зрозуміти, чому зникають дитячі капці та черевики. Щоб знайти крадія, переглянули записи камер спостереження.

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На відео видно, як ласка вправно хапає дитячий черевик і тікає з ним у зубах.

«Добре, що це виявилася не людина», — зазначив заступник начальника поліції Хіроакі Інада.

За даними журналістів, пухнастий "злодюжка" не лише викрадав взуття, а й розкидав його територією. Загалом тварина поцупила 15 пар дитячих капців.

Повернути зникле взуття так і не вдалося — знайти схованку ласки не змогли. Щоб уникнути нових крадіжок, у дитсадку встановили захисні сітки на шафках, де зберігається взуття дітей.

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Цей курйозний випадок швидко став популярним у японських ЗМІ та соцмережах, адже замість небезпечного злочинця правоохоронці знайшли несподіваного чотирилапого любителя дитячих черевиків.

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