Світ

Світ
11
Не лише біля кордону: уламки російських дронів знайшли по всій Польщі — експерт розкрив неочевидну ціль

Російські дрони дісталися «глибинки» Польщі, націлившись на ключові об’єкти.

Дмитро Гулійчук
Польща під прицілом дронів-розвідників

Польща під прицілом дронів-розвідників / © Associated Press

Уламки російських безпілотників, які вторглися у польський повітряний простір, були знайдені не лише вздовж східного кордону, а й у Свєнтокшиському, Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах Польщі.

Про це в інтерв’ю польському виданню Onet розповів експерт з безпілотників, капітан запасу Мацей Лісовський.

Він також вказав на кілька ключових напрямків, позначених на карті. «Збігів не буває», — наголосив експерт.

Значна частина уламків знаходилася в Люблінському воєводстві, поблизу кордону з Білоруссю та Україною. Проте деякі уламки дронів були знайдені набагато далі від східного кордону Польщі.

Місцезнаходження знайдених дронів показано на карті нижче.

«Увагу привертають місця, розташовані далі на захід. У нас є безпілотник поблизу Варшави, зокрема в Нове Місто над Піліцею. Ще один у нас є поблизу Белхатова. Там є електростанція, яка має вирішальне значення для польської енергетичної системи, а трохи далі — військова авіабаза», — пояснює Лісовський.

За його словами, ще один безпілотник було знайдено поблизу Ельблонга, де розташована штаб-квартира Міжнародної дивізії Північний схід (багатонаціональний корпус НАТО), що відповідає за цю ділянку європейської оборони.

Щодо трьох безпілотників, знайдених у Свентокшиському воєводстві — то там зосереджена польська оборонна промисловість. Це так званий Старопольський промисловий регіон.

«На жаль, цей регіон представляє великий інтерес для росіян. Я багато разів казав, що нашу збройову промисловість слід перемістити подалі від наших східних кордонів на західні та південні кордони», — радить польський експерт своїй владі.

Лісовський наголошує, що дрони не були оснащені вибухівкою, тому пошкодження в Польщі були відносно невеликими.

«На їхньому місці було встановлено додаткові паливні баки, що подвоїло їхню дальність польоту. Вони могли долетіти до нас з контрольованих Росією територій, але враховуючи позицію Білорусі, не можна виключати, що вони злетіли з її території», — каже він.

Експерт зазначає, що дрони використовувалися «для перевірки оперативних процедур та методів реагування».

«Чи виявимо ми (Польща — Ред.) дрони в цих ключових районах, скільки часу нам знадобиться для реагування? Чи приймемо ми рішення щодо кінетичних дій, тобто контрзаходів?» — пояснює поляк.

«Оперативне командування Збройних сил нарешті вжило відповідних заходів, але, на мою думку, лише через численні порушення. По-друге, росіяни хотіли перевірити реакцію наших союзників. Чи вимовлятимуть вони загальноприйняте гасло „ми не хочемо помирати за Гданськ“, чи поводитимуться як справжні союзники?» — додає Лісовський.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

Згодом стало відомо, що в Польщі знайшли ще й частини ракети. Союзники Варшави по НАТО називають інцидент серйозною провокацією для Європи та Альянсу.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі у збитті «Шахедів».

11
