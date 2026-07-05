Не лише Донбас: історик розповів про хижацькі плани Путіна щодо України

Володимир Путін / © Associated Press

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Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак вважає, що російського диктатора Володимира Путіна цікавить не тільки Донецька область, а вся Україна.

Таку думку історик озвучив в інтерв’ю Маргариті Стецюк на Новини.LIVE.

На його думку, навіть можливе перемир’я із Росією не означатиме настання тривалого миру, тому Україна має будувати довгострокову модель безпеки.

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«Він не відчіпиться від України. Путіну не цікавий Донбас сам по собі. Для Путіна Донбас — це розміна карт. Путін щодо України має чисто ірраціональне почуття. Це не піддається раціональним аргументам. Останнє можна писати одним словом — обсесія. Він має обсесію на пункті Україна. Вона тричі вийшла з його рук», — наголосив він.

Історик додав, що Путін не «може простити», що йому досі не вдалося захопити Україну.

«Це відчуття невипадкового мафіози чи вора в законі, який не може дозволити, щоб його опустили. Це всі кажуть ті, що знають Путіна. Тому ми повинні розуміти, поки Путін є, миру не буде. Можуть бути перемир’я, але миру не буде», — сказав Стецюк.

Він вважає, що Україна має розвивати систему оборони за прикладом держав, які підтримують високий рівень оборонної готовності.

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«Нам інакше треба брати іншу стратегію розвитку, тому що ми повинні будувати тепер державу, суспільство, яке буде готово до відпору російської агресії будь-коли, тому що вона буде існувати, швидше за все, існувати довго. Це навчає, що ми мусимо ставити на шлях так, як Ізраїль, Швейцарія чи Фінляндія, які мають постійну армію», — зазначив він.

Війна в Україні — останні новини:

Нагадаємо, очільник Кремля Путін заявив, що нібито його армія окупантів захопила Костянтинівку на Донеччині, але Україна це не підтверджує. У ЗСУ це заперечили і назвали черговою брехнею Росії. Місто залишається під контролем України, хоча в окремих районах ідуть бої.

Зеленський, реагуючи на заяву Путіна, іронічно зазначив: якщо місто справді під контролем Росії, то російський диктатор легко може приїхати туди на зустріч для мирних переговорів.

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