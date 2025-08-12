Не лише солдати: КНДР відправляє до Росії рабів — деталі

Диктатори Кім Чен Ин і Путін / © ТСН.ua

Режим Кім Чен Ин з КНДР відправляє до Росії робітників, які працюють у рабських умовах по 18 годин на день із двома вихідними за рік.

Про це розповіли ВВС шість північнокорейців, яким вдалося втекти з РФ.

У виданні зауважують, що Москва використовує північнокоерйські ракети, артилерійські снаряди та солдатів, а тепер ще й — робітників, щоб заповнити величезний дефіцит робочої сили, посилений війною.

Усі шестеро опитаних робітників-втікачів, з якими говорили журналісти, описали однакові виснажливі робочі дні: підйом о 6-й ранку й примусова робота на будівництві багатоповерхівок до 2-ї години ночі наступного дня, лише з двома вихідними на рік.

Один із робітників, Чін, розповів, що, коли він прибув на Далекий Схід Росії, його супроводжував з аеропорту до будівельного майданчика агент північнокорейської служби безпеки. Він наказав ні з ким не розмовляти й ні на що не дивитися.

«Зовнішній світ — наш ворог», — сказав йому агент. За словами Чіна, його одразу поставили працювати на будівництві багатоповерхових житлових будинків понад 18 годин на добу.

Інший будівельник, Тае, який зумів утекти з Росії торік, пригадав, як щоранку його руки зводило судомами, і він не міг їх розтиснути. Руки були паралізовані від роботи.

«Дехто залишав своє місце, щоб подрімати вдень, або засинав стоячи, але наглядачі знаходили їх і били. Це справді було так, ніби ми помирали», — додав третій робітник, Чан.

За словами втікачів, північнокорейський робітників утримують на будівельних майданчиках і вдень, і вночі, де за ними стежать агенти Департаменту державної безпеки Північної Кореї (аналог російської ФСБ чи радянського КДБ).

Корейці сплять у брудних, переповнених вантажних контейнерах, повних комах-паразитв, або на підлозі недобудованих багатоповерхівок, затягнувши дверні прорізи брезентом, щоб бодай трохи захиститися від холоду.

Один із робітників, Нам, розповів, що якось упав із будівельного майданчика з висоти чотирьох метрів і «розтрощив» обличчя, тому не міг працювати. Проте північнокорейські «КДБісти» не дозволили йому відвідати російську лікарню.

Скільки північнокорейців працюють в РФ

У минулому десятки тисяч північнокорейців Пхеньян відправляв на роботи до Росії. Але у 2019 році ООН заборонила країнам використовувати цих робітників, аби перекрити Кімові фінансування та зупинити створення ядерної зброї. Це означало, що більшість із них відправили додому.

Проте, за даними представника південнокорейської розвідки, торік до Росії знову відправили понад 10 000 робітників. На його думку, цього року Пхеньян, можливо, загалом відправить понад 50 000 працівників.

За даними російської статистики, у 2024 році до країни в’їхало понад 13 000 північнокорейців — це у 12 разів більше, ніж роком раніше. Майже 8 000 із них прибули за студентськими візами, але, за словами представника розвідки та експертів, це тактика, якою Росія користується, щоб обійти заборону ООН.

У червні колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше визнав, що 5 000 північнокорейців будуть направлені на відбудову Курської області.

Представник південнокорейської розвідки також зазначив, що «дуже ймовірно», що найближчим часом частину північнокорейців відправлять працювати на проєкти з відбудови територій України, окупованих Росією.

Північні корейці «прозрівають» навіть від життя у РФ

Більшість доходу йде диктаторському режиму Кім Чен Ина, а 100-200 доларів, що залишилися, на місяць записуються в бухгалтерську книгу. Скористатися ними північнокорейці можуть лише після повернення до країни, і то не завжди.

У виданні зазначають, що коли північнокорейські працівники усвідомлюють реалії важкої праці та майже відсутності зарплати, це може стати для них шоком.

Один із робітників, Тае розповів, що відчув «сором», дізнавшись, що інші будівельники з Центральної Азії отримували вп’ятеро більше за третину роботи, яку виконував він.

«Я відчував, ніби перебуваю в трудовому таборі — у в’язниці без ґрат», — сказав він.

Робітник Джин пригадує, як інші робітники, з якими північни корейцям вдавалося на короткі моменти перетнутися, називали їх рабами. Він вирішив втекти, коли його начальник сказав, що він може не отримати грошей, тому що вони потрібніші державі.

«Ви не люди, а лише машини, які можуть говорити», — глузували з КНДРівців росіяни та інші мігранти.

Інший колишній робітник розповів, що вирішив втекти після того, як подивився відео про умови роботи в Південній Кореї.

Щоб запобігти втечам, північнокорейська влада зараз ще більше обмежує і без того мізерну свободу робітників.

Раніше головком ЗСУ Сирський пояснив, чому солдати Кім Чен Ина були небезпечніші за росіян.