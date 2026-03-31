Не лише Угорщина: у ЄС назвали країни, що свідомо підривають верховенство права

Прапори Євросоюзу

Європейська правозахисна організація Liberties заявила, що уряди п’яти країн ЄС «послідовно та навмисно» підривають верховенство права.

Про це повідомляє The Guardian.

Такого висновку дійшли у звіті за 2026 рік, який базується на даних понад 40 неурядових організацій із 22 країн. У Liberties охарактеризували ці уряди як «руйнівників», що системно послаблюють демократичні інститути та правові механізми.

У документі зазначається, що найпомітніший регрес зафіксовано у Словаччині під керівництвом прем’єр-міністра Роберта Фіцо. За оцінкою правозахисників, ситуація погіршилася одразу в кількох сферах — від судової системи та антикорупційної політики до свободи медіа і механізмів стримувань і противаг.

Подібну оцінку організація дала і Болгарії.

Водночас Угорщину, де Віктор Орбан перебуває при владі вже 16 років, автори звіту фактично виділили окремо, наголосивши, що країна продовжує ухвалювати «дедалі більш регресивні закони та політику без жодних ознак змін».

Окремо у звіті згадано групу держав, де ситуація погіршується не системно, але за окремими напрямами. До так званих «повзунів» віднесли Бельгію, Данію, Францію, Німеччину та Швецію — країни, які традиційно вважалися стабільними демократіями.

Ще вісім держав — Чехію, Естонію, Грецію, Ірландію, Литву, Нідерланди, Румунію та Іспанію — визначено як «стагнаторів», де ситуація суттєво не покращується, але й не демонструє різкого погіршення.

До цієї ж категорії віднесли й Польщу. У Liberties зазначили, що уряд Дональда Туска намагається відновити незалежність ключових інституцій, зокрема судової системи, однак його ініціативи стримуються президентським вето.

Правозахисники наголошують, що польський приклад демонструє, «наскільки складним і крихким може бути відновлення порушеної інституційної незалежності».

Єдиною країною, яка, за оцінкою організації, демонструє системне покращення стандартів верховенства права, стала Латвія.

