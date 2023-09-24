Не мачо, а пацанчик із "дев'яностих": фінське видання опублікувало таємне відео з Путіним 30-річної давності

Ексклюзивні кадри показують, як теперішній президент РФ Володимир Путін грає в настільний теніс і бенкетує у той час, коли він був міським чиновником Санкт-Петербурга.

Фінське видання Yle опублікувало відео, яке було зняте під час поїздки Володимира Путіна до Фінляндії на початку 1990-х років разом із тодішнім мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком. У той час він був всього лише головою комітету із зовнішніх зв'язків мерії.

У виданні зазначають, що на цих кадрах Путін дуже далекий від образу мачо та диктатора, який він собі створив від того часу.

Згідно з джерелами Yle, відео було знято напередодні першотравневих свят на острові Торсе в Расеборзі, приблизно за 100 км на захід від Гельсінкі. Собчак та Путін розмістилися тоді

на корпоративній віллі, що належала компаніям Thomesto, які мали бізнес-зв'язки з Росією.

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Під час гри у настільний теніс Путін асистує Анатолію Собчаку, а суперниками цього політичного дуету виступає охорона Собчака. Спаринг-партнери пітерських босів розуміють свою роль і щоразу дають їм можливість вигравати.

Під час матчу Путін демонструє типову манеру, кілька разів чухаючи шию лівою рукою. Майбутній президент, схоже, не підозрює, що його знімають.

Одягнений у футболку без рукавів, сині спортивні штани Adidas і з неохайною зачіскою, Путін виглядає похмурим і непоказним. Але під час гри він часом розслабляється і навіть дозволяє собі засміятися.

“Найбільше вражає те, що він усміхається. Він виглядає людиною, а не упирем, яким він став”, — прокоментував виданню фрагменти відео Люк Гардінг, експерт з Росії та колишній московський кореспондент британської газети The Guardian.

Коли Путін зауважує направлену на нього камеру, за шпигунською звичкою, він приховує своє обличчя та опускає погляд.

“Одна з речей, яких вони навчаються на перших уроках в шпигунській школі, полягає в тому, щоб уникати фотокамер. Шпигуни в усьому світі досить небагатослівні, але в КДБ особливо”, — зауважив Гардінг.

Путін, який відомий тим, що ретельно приховує своє приватне життя, публікує лише відео, які зміцнюють його власний авторитет.

Відтоді, прийшовши до вершини влади в РФ, господар Кремля постійно намагався покращити свій імідж за допомогою необмежених ресурсів, які були в його розпорядженні.

Видання Yle не розголошує джерело відео, оскільки реакція Путіна на викриття про його особисте життя може бути непередбачуваною.

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Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що імідж президента РФ Володимира Путіна як маскулінного мачо вибудовувався протягом багатьох років, щоб задовольнити потреби росіян, які після бурхливих 90-х затужили за сильною рукою лідера.

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