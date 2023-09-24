Не мачо, а пацанчик із "дев'яностих": фінське видання опублікувало таємне відео з Путіним 30-річної давності

Ексклюзивні кадри показують, як теперішній президент РФ Володимир Путін грає в настільний теніс і бенкетує у той час, коли він був міським чиновником Санкт-Петербурга.
Фінське видання Yle опублікувало відео, яке було зняте під час поїздки Володимира Путіна до Фінляндії на початку 1990-х років разом із тодішнім мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком. У той час він був всього лише головою комітету із зовнішніх зв'язків мерії.
У виданні зазначають, що на цих кадрах Путін дуже далекий від образу мачо та диктатора, який він собі створив від того часу.
Згідно з джерелами Yle, відео було знято напередодні першотравневих свят на острові Торсе в Расеборзі, приблизно за 100 км на захід від Гельсінкі. Собчак та Путін розмістилися тоді
на корпоративній віллі, що належала компаніям Thomesto, які мали бізнес-зв'язки з Росією.
Під час гри у настільний теніс Путін асистує Анатолію Собчаку, а суперниками цього політичного дуету виступає охорона Собчака. Спаринг-партнери пітерських босів розуміють свою роль і щоразу дають їм можливість вигравати.
Під час матчу Путін демонструє типову манеру, кілька разів чухаючи шию лівою рукою. Майбутній президент, схоже, не підозрює, що його знімають.
Одягнений у футболку без рукавів, сині спортивні штани Adidas і з неохайною зачіскою, Путін виглядає похмурим і непоказним. Але під час гри він часом розслабляється і навіть дозволяє собі засміятися.
“Найбільше вражає те, що він усміхається. Він виглядає людиною, а не упирем, яким він став”, — прокоментував виданню фрагменти відео Люк Гардінг, експерт з Росії та колишній московський кореспондент британської газети The Guardian.
Коли Путін зауважує направлену на нього камеру, за шпигунською звичкою, він приховує своє обличчя та опускає погляд.
“Одна з речей, яких вони навчаються на перших уроках в шпигунській школі, полягає в тому, щоб уникати фотокамер. Шпигуни в усьому світі досить небагатослівні, але в КДБ особливо”, — зауважив Гардінг.
Путін, який відомий тим, що ретельно приховує своє приватне життя, публікує лише відео, які зміцнюють його власний авторитет.
Відтоді, прийшовши до вершини влади в РФ, господар Кремля постійно намагався покращити свій імідж за допомогою необмежених ресурсів, які були в його розпорядженні.
Видання Yle не розголошує джерело відео, оскільки реакція Путіна на викриття про його особисте життя може бути непередбачуваною.
Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що імідж президента РФ Володимира Путіна як маскулінного мачо вибудовувався протягом багатьох років, щоб задовольнити потреби росіян, які після бурхливих 90-х затужили за сильною рукою лідера.
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