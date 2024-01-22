"Немає розуміння": у Кремлі прокоментували заяви Трампа щодо припинення війни в Україні

У РФ не розуміють, як кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче допомогти зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації.

У Кремлі заявили, що не ознайомлені з намірами кандидата в президенти США Дональда Трампа “врегулювати” війну в Україні за лічені дні. У Путіна не розуміють, як політик допоможе досягти миру.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, у РФ не розуміють, як кандидат у президенти США Дональд Трамп хоче допомогти зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. У Кремлі запевняють, що не мали контактів із Трампом на дипломатичному рівні щодо цього питання.

"Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійснено. Жодних контактів із цього приводу не було", – заявив представник Кремля.

Водночас Трамп неодноразово запевняв, що в разі, якщо стане президентом США, то “врегулює” війну в Україні, яку розв’язала РФ, за лічені дні. Крім того, політик заявляв, що якби він був при владі, повномасштабного вторгнення вдалося б уникнути.

Нагадаємо, Дональд Трамп дійсно вірить, що з диктатором Путіним можна домовитися про припинення війни в Україні, бо дивиться на цю проблему як бізнесмен, а не як політик.

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