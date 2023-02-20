"Не маєте права читати лекції": Китай відреагував на заклик США не постачати зброю РФ

Представник китайського МЗС заявив, що саме США, а не вони постійно постачають зброю, утворюючи постійний потік озброєнь.

Сполучені Штати Америки "не мають права читати лекції" Китаю щодо постачання зброї Росії.

Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь 20 лютого, передає CNN.

Так Міністерство закордонних справ Китаю зухвало відреагувало на нещодавній заклик США не відправляти зброю до РФ.

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю. Ми ніколи не допустимо, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Хто закликає до діалогу і миру, а хто роздає ножі й заохочує конфронтацію", – сказав він.

Офіційні особи США побоюються, що Пекін розглядає можливість надання "летальної підтримки" російським військовим. Тим часом КНР уперто продовжує називати війну в Україні "кризою", "ситуацією" або "конфліктом".

"Китай продовжує закликати до миру і просувати переговори для врегулювання конфлікту в Україні. КНР твердо має намір грати конструктивну роль у сприянні деескалації і охолодженню ситуації", – додав Ван Веньбінь.

Що передувало конфлікту

США вважають, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для війни проти України, повідомляє американське видання NBC з посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, Вашингтон стурбований тим, що в Пекіні розглядають можливість надання і летальної зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив очільника китайської дипломатії Ван Ї про наслідки, з яким може зіткнутися Пекін, якщо надаватиме допомогу Москві у війні. Їхня зустріч відбулася під час Мюнхенській конференції з безпеки.

Постачання спорядження Росії

Джерела NBC стверджують, що Китай вже зараз може постачати "спорядження для весняного наступу" Росії в Україні - військову форму або навіть бронежилети.

"Ми чітко висловили наше занепокоєння щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоби вони перетнули цю межу, але ми не думаємо, що вони зняли її з порядку денного", - сказав співрозмовник телекомпанії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив провідного китайського дипломата Ван Ї про серйозні наслідки, якщо Китай ухвалить рішення допомогти Росії в її війні проти України або сприятиме Москві у відході від санкцій, повідомило американське зовнішньополітичне відомство.

Мирний план Китаю

На конференції у Мюнхені представник китайської дипломатії також анонсував документ з пропозиціями Пекіна щодо "політичного врегулювання українського питання".

У ньому йтиметься, зокрема, і про те, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися.

Також відомо, що з "промовою про мир" 24 лютого виступить президент Китаю Сі Цзіньпін. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні після розмови з Ван Ї, повідомляє Reuters.

Китай заговорив: яка позиція Пекіна у війні Росії проти України - Олексій Коваль

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