Не мають резервів: у ISW спрогнозували майбутнє російських військ на Півдні України

Російські "воєнкори" бідкаються, що загарбники на Півдні України серйозно обмежені. Натомість офіційні джерела подають російські оборонні операції значно ефективнішими, ніж вони є насправді.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Живої сили не вистачає

Так, російські мобілізовані, які зосереджені у Запорізькій області, перебувають на передовій з жовтня 2022 року без ротації. Цей особовий склад не змогли вивести з позицій, тому що немає людей для їхньої заміни.

"Російським силам, ймовірно, не вистачає боєздатних резервів. Відмова від проведення будь-якої ротації може призвести до швидшої деградації російських формувань, що обороняються від українських контрнаступів на півдні України", – прогнозують аналітики.

Крім того, "воєнкори" звинувачують російських пілотів у завданні ударів по вже знищеній українській військовій техніці. Вони вважають, що міноборони Росії може використовувати це для фейкових заяв про успіхи й "шалені втрати українців". До цього Кремль вдавався і раніше – завищував втрати української бронетехніки, щоб зобразити російські оборонні операції як надзвичайно ефективні.

Напередодні фахівці Інституту повідомляли, що ЗСУ системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Українські військові здійснили контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту й успішно завдали ракетних ударів по тилу ворога.

Зокрема, Сили оборони мають успіхи на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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