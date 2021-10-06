"Не мають жодного сенсу": Цукерберг відкидає звинувачення колишньої співробітниці Facebook

Френсіс Гауген публічно звинуватила керівництво Facebook в бажанні збільшити доходи коштом інтересів спільноти.
Глава корпорації Facebook Марк Цукерберг відкинув звинувачення колишньої співробітниці Френсіс Гауген з приводу відмови компанії вжити заходів для зниження шкідливого впливу соцмереж на дітей і підлітків.
Про це йдеться в заяві Цукерберга, опублікованій на його сторінці у Facebook.
"Ми серйозним чином дбаємо про такі питання, як безпека, благополуччя і психічне здоров'я", - написав він.
Колишня менеджерка компанії Френсіс Гауген публічно звинуватила її керівництво в бажанні збільшити доходи коштом інтересів спільноти.
Гауген пропрацювала в Facebook від 2019 року і таємно скопіювала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень та аналітики компанії, на основі яких вийшло кілька критичних щодо соцмережі статей.
За її словами, контент, який викликає сильні емоції, притягує й утримує аудиторію, змушує користувачів проводити в соцмережі більше часу, приносить компанії в результаті більше грошей. Тому Facebook поширює величезну кількість подібного контенту - попри обіцянку боротися з дезінформацією і мовою ненависті, що завдає шкоди суспільству.
На думку Цукерберга, звинувачення Гауген "не мають жодного сенсу", оскільки її твердження суперечать зусиллям, яких компанія доклала до вивчення опитувань.
Нагадаємо:
- В понеділок ввечері, 4 жовтн, мільярди користувачів у всьому світі на цілих шість годин залишилися без доступу до Facebook, Instagram та WhatsApp. Одразу три найпопулярніші соцмережі Марка Цукерберга, який за шість годин втратив $7 млрд, просто "лягли". За ними через наплив користувачів збої відчули Twitter, Tik Tok, Amazon та Google.
- Хоч Facebook офіційно повідомляє, що події цього "чорного" понеділка лише прикрий технічний збій, за дивним збігом обставин трапився він наступного дня після виходу інтерв’ю колишньої співробітниці Facebook Френсіс Гауген. Саме в цьому інтерв’ю вона розкрила свою особистість. Цілий місяць до цього Гауген була в ролі секретного викривача The Wall Street Journal, де вийшла серія публікацій про діяльність Facebook із посиланням на тисячі внутрішніх документів та досліджень компанії. А вже у вівторок, 5 жовтня, вона свідчила в Сенаті на слуханнях "Захист дітей в Інтернеті" щодо впливу Instagram на психічне здоров'я молодих користувачів.