"Не мають жодного сенсу": Цукерберг відкидає звинувачення колишньої співробітниці Facebook

Френсіс Гауген публічно звинуватила керівництво Facebook в бажанні збільшити доходи коштом інтересів спільноти.

Глава корпорації Facebook Марк Цукерберг відкинув звинувачення колишньої співробітниці Френсіс Гауген з приводу відмови компанії вжити заходів для зниження шкідливого впливу соцмереж на дітей і підлітків.

Про це йдеться в заяві Цукерберга, опублікованій на його сторінці у Facebook.

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"Ми серйозним чином дбаємо про такі питання, як безпека, благополуччя і психічне здоров'я", - написав він.

Колишня менеджерка компанії Френсіс Гауген публічно звинуватила її керівництво в бажанні збільшити доходи коштом інтересів спільноти.

Гауген пропрацювала в Facebook від 2019 року і таємно скопіювала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень та аналітики компанії, на основі яких вийшло кілька критичних щодо соцмережі статей. Також читайте Цукерберг прокоментував масштабний збій Facebook

За її словами, контент, який викликає сильні емоції, притягує й утримує аудиторію, змушує користувачів проводити в соцмережі більше часу, приносить компанії в результаті більше грошей. Тому Facebook поширює величезну кількість подібного контенту - попри обіцянку боротися з дезінформацією і мовою ненависті, що завдає шкоди суспільству.

На думку Цукерберга, звинувачення Гауген "не мають жодного сенсу", оскільки її твердження суперечать зусиллям, яких компанія доклала до вивчення опитувань.

Нагадаємо:

В понеділок ввечері, 4 жовтн, мільярди користувачів у всьому світі на цілих шість годин залишилися без доступу до Facebook, Instagram та WhatsApp. Одразу три найпопулярніші соцмережі Марка Цукерберга, який за шість годин втратив $7 млрд , просто "лягли". За ними через наплив користувачів збої відчули Twitter, Tik Tok, Amazon та Google.

Instagram та WhatsApp. Одразу три найпопулярніші соцмережі Марка Цукерберга, який за шість годин , просто За ними через наплив користувачів збої відчули Twitter, Tik Tok, Amazon та Google. Хоч Facebook офіційно повідомляє, що події цього "чорного" понеділка лише прикрий технічний збій, за дивним збігом обставин трапився він наступного дня після виходу інтерв’ю колишньої співробітниці Facebook Френсіс Гауген. Саме в цьому інтерв’ю вона розкрила свою особистість. Цілий місяць до цього Гауген була в ролі секретного викривача The Wall Street Journal, де вийшла серія публікацій про діяльність Facebook із посиланням на тисячі внутрішніх документів та досліджень компанії. А вже у вівторок, 5 жовтня, вона свідчила в Сенаті на слуханнях "Захист дітей в Інтернеті" щодо впливу Instagram на психічне здоров'я молодих користувачів.

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