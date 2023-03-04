"Не міг вас розбудити": у Росії бізнесмен прокинувся у готелі з мертвою дружиною

Російський бізнесмен із Санкт-Петербурга прокинувся у готелі з тілом мертвої дружини.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що вранці 4 березня чоловік прокинувся з похміллям та амнезією. Поруч лежала мертва дружина. Крім того, у номері була записка "Не зміг вас розбудити. Дякую за вечір".

Відомо, що у записці був номер телефону. Наразі він – недоступний. Правоохоронці перевірили камери й дізналися, що подружжя повернулося до номера з чоловіком. Його почали розшукувати.

Останнє, що може пригадати бізнесмен-вдівець – як декілька днів тому заселявся з дружиною у готель. Його госпіталізували з опіумним отруєнням.

Бізнесмен розповів, що його дружина Діна була здоровою. Жодних хронічних хвороб. На її тілі не виявили жодних ран або подряпин.

Нагадаємо, що у Москві один із творців вакцини "Супутник V" Андрій Ботіков замовив сексуальні послуги з асфіксією у чоловіка-повії, який зрештою задушив його.