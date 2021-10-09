У Техасі всього через дві доби відновили заборону на переривання вагітності

У Техасі всього через дві доби відновили заборону на переривання вагітності

Активісти закликають Верховний суд США "втрутитися і зупинити це безумство".

В американському штаті Техас у п'ятницю, 8 жовтня, апеляційний суд П'ятого округу дозволив владі відновити заборону на більшість абортів. Це сталося всього через дві доби після того, як клініки знову почали приймати пацієнток.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що постанова суду відновила найсуворіший у США закон про аборти, який забороняє добровільно переривати вагітність після виявлення серцевої діяльності (зазвичай близько шести тижнів). Обмеження не передбачає винятків у випадках зґвалтування або інцесту.

"Пацієнти знову занурюються в стан хаосу і страху", - сказала президентка Центру репродуктивних прав Ненсі Нортап. Вона закликала Верховний суд США "втрутитися і зупинити це безумство".

У середу окружний суддя США Роберт Пітман у відповідь на позов Міністерства юстиції США призупинив дію заборони, назвавши її "образливим позбавленням" конституційного права на аборт.

Після цього декілька клінік штату негайно відновили операції з переривання вагітності.

Жорсткий закон почав діяти в Техасі 1 вересня, до цього на території штату працювали близько двох десятків клінік з абортів. Президент США Джо Байден раніше назвав рішення Техасу "безпрецедентною атакою" на права жінок.

Раніше у Мехіко під час багатотисячних протестів проти абортів 15-річній дівчині зробили ультразвукову діагностику.

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