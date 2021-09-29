Не могла змиритися із розставанням: ревнива жінка отруїла ексбойфренда і його наречену перед їхнім весіллям

Не могла змиритися із розставанням: ревнива жінка отруїла ексбойфренда і його наречену перед їхнім весіллям

Їхній собака, який їв солодощі, помер.

У Бразилії жінку, яка не могла змиритися з тим, що її коханий одружується з іншою, підозрюють в отруєнні пари. Вона, за однією з версій, надіслала ексбойфренду і його нареченій напередодні весілля цукерки, якими вони могли отруїтися.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Майбутнє подружжя 35-річний Діон Квіріно і 27-річна Аманда Касія Лопес напередодні весілля отримали посилку з шоколадними цукерками. Вони подумали, що це один з весільних подарунків від друзів. У пакунку, як зазначається, окрім цукерок було кілька кришталевих келихів.

Пара скуштувала цукерки і пригостила їх рідними, зокрема і дворічну дитину. Незабаром родині стало зле і їх ушпиталили до лікарні. У них діагностували отруєння. Лікарі нині намагаються з'ясувати, якою саме речовиною їх отруїли.

Наразі четверо дорослих і дитина перебувають у важкому стані. Їхній собака, який теж куштував солодощі, помер.

Поліція затримала підозрювану в отруєнні, якою виявилася колишня наречена Квіріно. Повідомляється, що вона не змогла змиритися з тим, що її коханий одружується з іншою.

Копи наразі проводять перевірку записів з камер відеоспостереження і телефонів жертв і кур'єра, який привіз цукерки на адресу нареченої.

Нагадаємо, у російському Татарстані 19-річна вчителька напала з ножем на 17-річного студента коледжу. Як виявилося, конфлікт виник на ґрунті ревнощів.

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