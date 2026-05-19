Не Москвою єдиною: ще один ключовий регіон РФ розривають вибухи, росіяни в істериці (відео)
Поки місцеві мешканці публікують кадри затягнутого чорним димом неба над нафтопереробним заводом «Славнефть-ЯНОС», губернатор Ярославської області звітує про «падіння уламків».
Просто зараз дрони атакують нафтову інфраструктуру російського міста Ярославль. Після прильотів над територією НПЗ піднявся стовп чорного диму.
Про це пишуть місцеві мешканці та викладають фото і відео.
«У місті розташований НПЗ „Славнефть-ЯНОС“, який є шостим за потужністю в РФ і переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік», — зазначив радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко у Telegram.
Місцева влада намагається применшити наслідки, але визнала влучання.
Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив, що уламки збитих під час відбиття повітряної атаки безпілотників ЗСУ в Ярославлі потрапили на промисловий об’єкт. За його словами, ніхто не постраждав.
«Сьогодні під ранок наш регіон зазнав масової ворожої атаки БПЛА. Більшість безпілотників було збито, але сталося влучання в промисловий об’єкт. Загоряння ліквідують спеціальні служби. Постраждалих немає», — написав російський посадовець.
Місцева влада повідомила, що після атаки БПЛА перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Чиновники стверджують, що вжили таких заходів «для забезпечення безпеки».
В аеропорту Ярославля введено обмеження на приймання і випуск повітряних суден. У Росавіації розповіли, що літаки змушені вирушати на запасні аеродроми.
Очевидці опублікували прольоти українських безпілотників над Ярославлем, а також зняли на відео роботу російської ППО. Водночас місцеві мешканці підтверджують, що дим піднімається з боку НПЗ.
Нагадаємо, 13 травня у Ярославлі безпілотники атакували промисловий об’єкт.
«Під ранок на підльоті до Ярославля силами ППО та РЕБ відбито атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників було збито, але сталося попадання уламка збитого БПЛА у промисловий об’єкт Ярославля. Постраждалих немає», — повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. За даними місцевої влади, на території регіону можуть залишатися фрагменти безпілотників.