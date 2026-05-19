Не Москвою єдиною: ще один ключовий регіон РФ розривають вибухи, росіяни в істериці (відео)

У Ярославлі горить один із найпотужніших НПЗ в Росії

Просто зараз дрони атакують нафтову інфраструктуру російського міста Ярославль. Після прильотів над територією НПЗ піднявся стовп чорного диму.

Про це пишуть місцеві мешканці та викладають фото і відео.

«У місті розташований НПЗ „Славнефть-ЯНОС“, який є шостим за потужністю в РФ і переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік», — зазначив радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко у Telegram.

Місцева влада намагається применшити наслідки, але визнала влучання.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив, що уламки збитих під час відбиття повітряної атаки безпілотників ЗСУ в Ярославлі потрапили на промисловий об’єкт. За його словами, ніхто не постраждав.

«Сьогодні під ранок наш регіон зазнав масової ворожої атаки БПЛА. Більшість безпілотників було збито, але сталося влучання в промисловий об’єкт. Загоряння ліквідують спеціальні служби. Постраждалих немає», — написав російський посадовець.

Місцева влада повідомила, що після атаки БПЛА перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Чиновники стверджують, що вжили таких заходів «для забезпечення безпеки».

В аеропорту Ярославля введено обмеження на приймання і випуск повітряних суден. У Росавіації розповіли, що літаки змушені вирушати на запасні аеродроми.

Очевидці опублікували прольоти українських безпілотників над Ярославлем, а також зняли на відео роботу російської ППО. Водночас місцеві мешканці підтверджують, що дим піднімається з боку НПЗ.

Нагадаємо, 13 травня у Ярославлі безпілотники атакували промисловий об’єкт.

«Під ранок на підльоті до Ярославля силами ППО та РЕБ відбито атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників було збито, але сталося попадання уламка збитого БПЛА у промисловий об’єкт Ярославля. Постраждалих немає», — повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. За даними місцевої влади, на території регіону можуть залишатися фрагменти безпілотників.

