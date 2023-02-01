"Не може бути нової холодної війни з Росією": політтехнолог пояснив, що їй нічим воювати

Письменник, політтехнолог Михайло Шейтельман заявив про неможливість нової холодної війни з Росією, адже їй нічим воювати.

Таку думку Шейтельман висловив у ефірі телеканалу "Freeдом" 1 лютого.

"Не може бути нової холодної війни з Росією, тому що Росія – це дуже маленька, десь там на Далекому Сході невеликий народик, якому нічим вести холодну війну", – сказав політтехнолог.

Він пояснив, що світ на сьогодні двополярний: Захід на чолі зі США і ЄС, та Китай зі своїми сателітами, яких стає дедалі більше. Проте Вашингтон та Пекін сьогодні швидше співпрацюють, ніж змагаються – як це було у разі холодної війни США та СРСР.

Росію Шейтельман назвав придатком Китаю або китайською колонією.

"ВВП Росії до війни було 1/10 від ВВП Китаю, населення Росії – менш як 1/10 населення Китаю. І це був довоєнний показник. Наразі зрозуміло, що ВВП Росії буде 5% від ВВП Китаю. Все, що має Росія, це ядерна зброя. Оце єдине, чому з нами ще розмовляють", – пояснив політтехнолог, додавши, що РФ – не гравець.

Він також звернув увагу на протистояння в галузі штучного інтелекту. В цьому контексті Шейтельман зазначив, що Росія займається лише пародією холодної війни.

Нагадаємо, наприкінці січня зампостпреда Росії при ОБСЄ Максим Буякевич заявив, що США та НАТО підійшли до "дуже небезпечної межі". При цьому Буякевич пригрозив "повномасштабним військовим конфліктом в Європі".

Згодом очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер запевнив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією. Адмірал наголосив, що пріоритет сьогодні – переозброєння.

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