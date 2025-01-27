Не може бути, що діти високопосадовців і міністрів не служать в армії – посол Ізраїлю про свою країну

За словами дипломата, скажімо начальник генерального штабу або міністр оборони Ізраїлю відправляє своїх дітей не просто в армію, а в бойові частини. І вони можуть і готові загинути.

В Ізраїлі не може бути ситуації, коли діти високопосадовців, міністрів або дипломатів не служать в армії. В Ізраїлі – обов'язкова армійська служба для всіх випускників шкіл, тобто юнаків і дівчат з 18 років.

Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Хто в Ізраїлі не служить в армії

Винятки передбачені насамперед для людей, які з міркувань релігії не хочуть або не можуть служити в армії. Для них передбачена альтернативна служба або вони продовжують навчатися в релігійних навчальних закладах.

Також не служить у війську арабське населення.

Крім того, ще один виняток, коли армія зі своїх міркувань дає можливість спочатку піти і здобути освіту, а потім уже йти в армію переважно за фахом. Наприклад, лікарі.

"Багато лікарів одразу після школи – це хлопці, які йдуть вчитися на лікаря, вони вчаться 6 років і тільки потім ідуть в армію на довший термін. Це теж близько 5 років, але вони уже служать і працюють як лікарі в армії. Ну це те, що вважає за потрібне армія... У принципі, якщо відкласти вбік усі винятки, всі з 18 років ідуть в армію", – наголосив Бродський.

Ухилянтів майже нема

Посол запевнив, що в його країні людей, які намагаються "відкосити" від армії практично немає.

"Це унікальна ситуація, але це люди, які прагнуть іти в армію, це почесно, це важливо. І навіть ті, хто, скажімо, за станом здоров'я, армія не хоче їх мобілізувати, вони просять, і приходять, і йдуть як волонтери до армії, щоб якось щось робити, тільки для того, щоб сказати, що вони теж зробили свій внесок і відслужили кілька років на благо Ізраїлю", – зазначив дипломат.

Він навів приклад, що завжди, коли ситуація в Ізраїлі загострюється, ізраїльтяни з різних країн якнайшвидше повертаються до Ізраїлю і долучаються до війська, а не тікають з країни.

Армія Ізраїлю – резервісти

За словами посла, армія Ізраїлю – це насамперед резервісти. Регулярна армія Ізраїлю не така численна.

"Тому наша армія ґрунтується на резервістах і на здатності протягом 24 або 48 годин мобілізувати сотні тисяч резервістів – це те, що відбувається у воєнній ситуації, коли оголошується воєнний стан", – каже Бродський.

В Ізраїлі служать і воюють навіть діти високопосадовців, міністрів або дипломатів

Бродського попросили прокоментувати проблеми в українській армії, зокрема збільшення випадків СЗЧ. Дипломат тактично відповів, що не може давати поради України.

Проте сказав таке: "Єдине, що можу сказати, те, що відбувається в Ізраїлі – не може бути ситуації, коли діти високопосадовців, міністрів або дипломатів не служать в армії. В Ізраїлі в цьому сенсі дійсно немає подвійних стандартів. Це дивно, напевно, чути в Україні, але цього немає в Ізраїлі".

Посол пояснив, що принцип "служать і воюють всі" є колосальною мотивацією для людей.

"Тому що вони розуміють, що кожен служить в армії, тому що вони розуміють, що міністри або начальник генерального штабу, або міністр оборони відправляє своїх дітей не просто в армію, а в бойові частини. І для них це почесно. І вони готові загинути. Звичайно, ніхто не хоче гинути. Але вони розуміють, що такий ризик є. Тим не менш, це почесно, це важливо, це їхній обов'язок. І це нормально. Для Ізраїлю це нормально", – підсумував посол Ізраїлю в Україні.

Раніше нардеп Єгор Чернєв назвав основну проблему провалу мобілізації в Україні.

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