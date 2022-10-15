"Не можемо ховати голову в пісок": Орбан закликав угорців готуватися до затяжної війни у Європі

Угорський прем’єр Віктор Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, вважає, що санкційна політика щодо Росії, загострює ситуацію в ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадянам його країни слід готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС.

Про це він сказав під час виступу, пише Boon.

Він вважає, що санкційна політика щодо Росії та міграційна криза також загострюють ситуацію в ЄС.

"Ми не можемо, як страуси, ховати голову в пісок. Треба прийняти реальність: якщо так піде і далі, то економіка континенту впаде, люди опиняться в небезпеці, і, здається, нам треба готуватися до затяжної війни. Угорщині потрібна армія стримуючої сили", – сказав він.

Він наголосив, що в актуальних умовах головним інструментом міжнародної політики стала опора на силу та військовий потенціал.

Скандальні заяви Орбана

Минулого місяця угорський прем’єр заявив, що виступатиме проти розширення санкцій ЄС проти Росії і спрогнозував війну в Україні до 2030 року.

Також Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, закликав скасувати санкції проти Росії.

Днями він знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, назвавши їх “невдалими”, і спробував пояснити, чому він як лідер Угорщини закликає до припинення вогню в Україні та мирних переговорів.

Політолог Володимир Фесенко розповів, наскільки далеко у своїй підтримці Росії піде угорський прем'єр-міністр.